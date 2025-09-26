Тръмп критикува Путин: „Русия убива хора без причина и губи територии“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп остро критикува руския лидер Владимир Путин, заявявайки, че продължителната война на Москва в Украйна не само е причинила огромни разрушения и жертви, но е нанесла и сериозен удар върху международния престиж на Русия. Говорейки пред журналисти във Вашингтон, Тръмп посочи, че въпреки интензивните бомбардировки на украински градове, териториалните придобивки на Русия остават минимални и конфликтът продължава без ясна перспектива за разрешение.

„Много съм недоволен от действията на Русия и от това, което прави президентът Путин,“ заяви Тръмп. „Той убива хора без абсолютно никаква причина. И въпреки че влагат всичко в битката, се представят много слабо. Икономиката им е на ръба.“ Той отбеляза, че въпреки масираната огнева мощ, Русия не е успяла да постигне решаващи резултати на бойното поле, а на някои места дори е загубила територии.

Според Тръмп продължителната война вече е навлязла в четвъртата си година без видим край. Той подчерта, че мащабът на разрушенията от дронови удари и ракетни атаки, включително случаи, в които стотици дронове обстрелват украински градове за една нощ, е в рязък контраст с минималните териториални придобивки на Русия. „Те бомбардират всичко и печелят много малко територии, ако изобщо имат някакви. Всъщност губят част от териториите си. Така че, мисля, че това е голям удар за репутацията на Русия,“ каза той.

Президентът подчерта, че войната е трябвало да приключи отдавна, и посочи, че ако става въпрос за американска военна операция, той би я приключил за седмица. „Виждате какво са завладели сега. През последния месец са завладели много малко. И с всичката тази работа, са превзели наистина малко. Така че съм много разочарован от президента Путин,“ добави Тръмп.

Думите му отразяват видима промяна в тона спрямо Москва. Само дни по-рано, след срещата си с украинския президент Володимир Зеленски на Общото събрание на ООН, той посочи, че Украйна има реален шанс да възвърне всички окупирани територии с подкрепата на Европа и НАТО. „С време, търпение и финансова подкрепа от Европа, възстановяването на международно признатите граници на Украйна е напълно възможно,“ написа той в социалните мрежи.

Френският президент Еманюел Макрон приветства промяната в реториката на Тръмп, наричайки я положителен сигнал за засиления ангажимент на САЩ към каузата на Украйна. В същото време полският премиер Доналд Туск призова за внимание, интерпретирайки коментарите на Тръмп като израз на оптимизъм, но и като косвен сигнал, че САЩ могат да очакват Европа да поеме по-голяма отговорност за приключването на войната.

Промяната в позицията на Тръмп идва на фона на нарастващото напрежение между НАТО и Русия след повтарящите се нарушения на въздушното пространство от руски дронове и изтребители. Тръмп призова страните членки на НАТО да реагират решително, заявявайки, че руски самолети, нарушаващи въздушното пространство на съюзниците, трябва да бъдат свалени – позиция, приветствана от много източни членове на Алианса.