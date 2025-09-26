Парламентът няма да заседава за трети пореден ден поради липса на кворум

Народното събрание не започна работа и днес поради липса на кворум, след като в пленарната зала се регистрираха само 111 народни представители. Това е третият пореден ден, в който парламентът не успява да проведе пълноценно заседание.

"Няма кворум, няма да бъде открито днешното пленарно заседание, следващото ще е на 1 октомври от 9:00 часа", обяви Наталия Киселова, председател на Народното събрание.

Днешният неуспешен опит за провеждане на заседание продължава поредицата от проблеми с кворума през тази седмица. Нито едно пленарно заседание не се е състояло пълноценно поради невъзможността да се съберат минимум 121 депутати, колкото е необходимо за кворум.

Проблемите от седмицата

В сряда депутатите успяха да приемат само седмичната програма, след което кворумът падна веднага след началото на заседанието. Вчера (четвъртък) ситуацията се повтори, като заседанието изобщо не беше открито заради недостатъчен брой народни представители.

Следващото планирано заседание на парламента е насрочено за 1 октомври (вторник) от 9:00 часа.