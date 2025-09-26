  • Instagram
Навлизаме в сезона вирусите

Навлизаме в сезона вирусите
В сезона, в който влизаме ще се срещаме с обичайно заподозрените вируси.

Това заяви пред бТВ проф. д-р Радостина Александрова

Навлизаме в сезона на респираторните заболявания, категорично заяви повтори тя.

Няма нищо ново под слънцето, допълни проф. д-р Александрова.

"Коронавирусът доста се промени, но и ние се променихме - имунната ни система", добави още тя.

Проф. д-р Александрова коментира и ваксината срещу варицела. Тя поясни, че поставянето на тази ваксина много помага. Прилага се от 1995 година. Има много данни за нейната безопасност.

