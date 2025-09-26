  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +15 / +18
Пловдив: +14 / +19
Варна: +15 / +18
Сандански: +19 / +21
Русе: +15 / +16
Добрич: +13 / +16
Видин: +15 / +16
Плевен: +15 / +20
Велико Търново: +12 / +19
Смолян: +7 / +12
Кюстендил: +15 / +17
Стара Загора: +13 / +18

Трети опит за кворум: Депутатите отново се събират на редовно заседание

  • Сподели в:
  • Viber
Трети опит за кворум: Депутатите отново се събират на редовно заседание
A A+ A++ A

Депутатите се събират днес на редовно заседание, като това е третият пореден опит да бъде осигурен кворум в Народното събрание.

Парламентът да обсъди Годишния отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) през 2024 г., предвижда програмата на Народното събрание за днешния пленарен ден.

През миналата година Комисията за защита от дискриминация е постановила 370 решения, като 252 от тях са влезли в сила, а 250 не са били обжалвани от страните. В отчета е представена и практиката на комисията по различни казуси. През 2024 г. в КЗД са постъпили средства от глоби и санкции в размер на 11 000 лв.

В парламентарния контрол от 11:00 ч. е предвидено да участват вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министрите Мирослав Боршош, Теменужка Петкова, Даниел Митов, Атанас Запрянов и Иван Иванов.

#депутати

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?