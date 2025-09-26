Лавров: НАТО и ЕС вече водят „реална война“ срещу Русия

Руският външен министър Сергей Лавров засили агресивната реторика на Москва, заявявайки, че НАТО и Европейският съюз водят „реална война“ срещу Русия чрез подкрепата си за Украйна. Изказването му бе направено на среща на външните министри от Г-20 на 25 септември и бе разпространено от държавната агенция ТАСС.

Лавров твърди, че настоящият конфликт не е просто сблъсък между Русия и Украйна, а по-широка война с „колективния Запад“, който според него вече е преминал отвъд косвената подкрепа за Киев и се е превърнал в пряк участник. Той определи намесата на НАТО и ЕС като умишлена ескалация, целяща отслабването на Русия.

Коментарите му идват на фона на нарастващо напрежение между Москва и западния алианс след серия руски дронови и авиационни нарушения на въздушното пространство на НАТО. По-рано този месец Полша свали руски дронове, навлезли в нейна територия - първият случай, в който държава членка на НАТО поразява руски летателни обекти след началото на пълномащабната инвазия.

Заявленията на Лавров следват и думите на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, който в началото на септември настоя, че НАТО вече е във война с Русия заради продължаващата военна помощ за Украйна. Подобни твърдения зачестиха, докато държави от НАТО разширяват подкрепата си за Киев и засилват защитата на въздушното си пространство.

Реториката се преплита и със силни изявления от Вашингтон. Американският президент Доналд Тръмп наскоро заяви, че Украйна има реален шанс да си върне изгубените територии, определяйки Москва като „хартиен тигър“. Той призова съюзниците в НАТО да свалят всеки руски самолет, нарушаващ въздушното им пространство - позиция, която вече получи подкрепа от редица европейски лидери. На 23 септември Тръмп написа в социалната си мрежа "Truth Social", че с „време, търпение и финансовата подкрепа на Европа и по-специално НАТО“ възстановяването на границите на Украйна е постижима цел.

Ден по-късно Лавров се срещна в Ню Йорк с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който предаде послание от президента Тръмп Москва да предприеме „съществени стъпки към трайно решение“ на войната. Въпреки това руският първи дипломат използва платформата на Г-20, за да затвърди позицията си, че НАТО и ЕС са преки воюващи страни.

Междувременно руският посланик във Франция Алексей Мешков предупреди, че ако НАТО предприеме действия срещу руски самолети, това само по себе си ще означава „война“ с Москва.