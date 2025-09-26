Бойко Борисов: Аз президент нямам, имам партиен лидер
Аз президент нямам, имам партиен лидер. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с вчерашните критики на президента Румен Радев.
