  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +15 / +18
Пловдив: +14 / +19
Варна: +15 / +18
Сандански: +19 / +21
Русе: +15 / +16
Добрич: +13 / +16
Видин: +15 / +16
Плевен: +15 / +20
Велико Търново: +12 / +19
Смолян: +7 / +12
Кюстендил: +15 / +17
Стара Загора: +13 / +18

Силен вятър на изток, дъжд на запад и валежи от сняг в най-високото на Рила и Пирин

  • Сподели в:
  • Viber
Силен вятър на изток, дъжд на запад и валежи от сняг в най-високото на Рила и Пирин

НИМХ
A A+ A++ A

Жълт код за силен вятър е обявен за областите: Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали. Очаква се силен изток-североизточен вятър с пориви до 20-22 m/s.

Днес облачността ще бъде предимно значителна и на места в Западна България и крайните югоизточни райони ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен, в Източна България и силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, в София – около 18°.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, по най-високите части на Рила и Пирин - дъжд и сняг. Ще духа умерен и силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра - около 7°.

По Черноморието ще има променлива, по южното крайбрежие по-често значителна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.


#времето

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Времето
Последно от Времето

Всички новини от Времето »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?