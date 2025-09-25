  • Instagram
Образуваха дисциплинарно производство срещу бг европрокурора Теодора Георгиева

Образуваха дисциплинарно производство срещу бг европрокурора Теодора Георгиева

Колегията на Европейската прокуратура реши да образува дисциплинарно производство срещу българския европрокурор Теодора Георгиева, съобщиха от Люксембург.

Проверката срещу Георгиева започна преди 6 месеца. До мярката се стигна заради извършени от нея евентуални нарушения в рамките на текущо разследване. Сега проверката преминава в дисциплинарно производство.

Българският европейски прокурор ще остава отстранен от длъжност до приключването на производството.

Независимостта без съмнение е съществено изискване за първоначалното назначаване на европейски прокурори и за способността им да изпълняват задълженията си по време на мандата си, казват в съобщението си от офиса на Лаура Кьовеши.


