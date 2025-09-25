Вижте "ценоразписа" на глобите според новия Закон за движение по пътищата

Измененията в Закона за движение по пътищата, приети от депутатите неотдавна, продължават да вълнуват шофьори и пешеходци. Някои смятат, че те ще доведат до спад на пострадалите и жертвите на войната по пътищата. Други смятат, че ти са просто "касичка", която ще пълни бюджета на държавата и джобовете на недобросъвестни катаджии. Всички обаче се вълнуват от това колко ще им струва всяко пътно нарушение.

Своеобразен "ценоразпис" на глобите според новия Закон за движение по пътищата направи "Фокус", без да претендира за пълна изчерпателност:

Превишена скорост

В населено място:

до 10 км/ч над лимита - 20 лв.

11-20 км/ч - 50 лв.

21-30 км/ч - 100 лв. + 2 контролни точки

31-40 км/ч - 400 лв. + 6 точки

над 40 км/ч - 600 лв. + 12 точки + 2 месеца без книжка

над 50 км/ч - 700 лв. + 18 точки + 3 месеца без книжка; за всеки +5 км/ч → +50 лв.

Извън населено място:

до 10 км/ч - 20 лв.

11-20 км/ч - 50 лв.

21-30 км/ч - 100 лв. + 2 точки

31-40 км/ч - 300 лв. + 6 точки

41-50 км/ч - 400 лв. + 12 точки

над 50 км/ч - 600 лв. + 18 точки + 2 месеца без книжка; за всеки +5 км/ч → +50 лв.

- При повторно нарушение в рамките на година глобата се удвоява.

- При системно превишаване (3+ пъти в годината) се отнемат 26 точки.

- Вече се глобява и за превишена средна скорост.

Пешеходци

Преди пресичане: задължение да спрат, да се огледат и да преценят скоростта на автомобилите.

Забранено е използването на телефон или слушалки при пресичане.

Забранено е преминаване пред или зад спрял автобус.

Глоба за нарушения: 100 лв. (досега 50 лв.)

Алкохол и наркотици

0,5-0,8 ‰ → 500 лв., 6 месеца без книжка, 8 точки, спиране на колата за 6-12 месеца.

0,8-1,2 ‰ → 1000 лв., 1 година без книжка, 12 точки, спиране на колата до 1 година.

Повторно нарушение → 2000 лв., 1-3 години без книжка, 20 точки.

Над 1,2% → наказание по Наказателния кодекс.

Отказ от тест за алкохол/наркотици → 2000 лв., 2 години без книжка, 15 точки.

На пешеходна пътека - 100 лв. + 3 точки.

На спирка - 100 лв. + 3 точки.

На място за инвалиди - 200 лв.

В активна лента ("втори ред") - 100 лв. + 4 точки.

В паркове, градини, тротоари - 100 лв.

Неправилно паркиране - 50 лв.

Телефон, колан, каска, детско столче

Телефон без handsfree - 100 лв. + 8 точки.

Без предпазен колан/каска - 100 лв. + 10 точки.

Дете без столче - 100 лв. + 12 точки.

Нарушения на магистрала

Движение в аварийната лента - 1000 лв., 3 месеца без книжка, 10 точки. При повторно - 4000 лв., 6 месеца без книжка.

Движение в насрещното платно - 1000 лв., 3 месеца без книжка, 15 точки. При повторно - 4000 лв., 6 месеца без книжка, 20 точки.

Светофари, стоп, пешеходни пътеки