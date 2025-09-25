Кога идва студът? Месечна прогноза за времето през ОКТОМВРИ

Предстоящият октомври се очертава да бъде с температури около климатичната норма и с валежи близки до средните.

По планините ще бъде подходящо за туризъм, а на морето дори и за последни плажове по черноморското ни крайбрежие. Температурата на морската вода е все още с приятни за къпане стойности от 18 до 23 градуса.

Очаква се средните месечни температури през октомври да са по-високи от обичайната норма, която за равнините е между 20 и 23 градуса, за високите полета – между 13и 17 градуса, а за планините – между 3 и 8 градуса. Най-високата температура през месеца ще достигне до 28-30градуса, а най-ниската ще бъде около 3-5 градуса и то към края на месеца. Ще има условия и за валежи от сняг, но по планините.

Месечната сума на валежите ще бъде между 30 и 50л./кв.м за по-голямата част от страната, в югоизточните райони — между 50 и 60 л./кв.м, а в планините — от 60 до 70 л./кв.м. – тези стойности са нормални за октомври.

Първо Десетдневие (1–10 Октомври): Прогнозира се стабилно време

Първите десет дни на октомври ще преминат под мека и спокойна есен. Полярният вихър остава отслабен, което позволява на по-топли атлантически въздушни маси да навлизат дълбоко в Европа без сериозни смущения от север.

В България дневните температури ще се задържат между 18 и 22°C в равнините (София, Пловдив), а нощем ще бъдат между 8 и 12°C – осезаемо по-топло от обичайното за периода. Валежите ще са оскъдни – до 20–30 мм за десетдневието, като кратки следобедни валежи са възможни главно в Източна Тракия и Странджа. Според сезонните прогнози, в Югоизточна Европа се очаква слабо повишение на валежите, но като цяло Румъния и Гърция също ще се радват на сухо време, с риск от утринни мъгли край морето.

Данни на температурата на Т850. Според ГФС първите дни на октомври ще са хладно, но бързо ще се затопли.

Атмосферната циркулация ще бъде доминирана от югозападни потоци, които задържат циклони далеч на север. В планините (Родопи, Рила) условията ще бъдат отлични за туризъм – слънчеви дни с температури 12–16°C на 1500 м надморска височина. Нощем обаче са възможни температурни инверсии с леки слани в котловините. С напредването на месеца са възможни и слани в Предбалкана и Софийско!

Очаква се „блокираща циркулация“ метеорологичен режим да властва в над 70% от периода, което гарантира стабилно време без резки промени. Това е благоприятно за земеделието – в Добруджа и Тракия прибирането на реколтата ще върви без сериозни пречки, макар че в по-южните райони, като Солунското поле (Гърция), сушата може да създаде риск от ерозия.

Като цяло, първата десетдневка на октомври обещава истинска „златна есен“ – тихи, слънчеви дни с леки ветрове (под 10–15 км/ч), подходящи за разходки и работа на открито. Само около 8–10 октомври е възможно преминаване на студен фронт, която може да донесе 5–10 мм дъжд в Северна България и по-силни северозападни ветрове. Това ще доведе до понижение на дневните температури.



Второ десетдневие (11–20 октомври): Повече фронтове и застудявания



Към средата на месеца полярният вихър започва да се дестабилизира, като се наблюдават аномалии до +8–9°C на 10 hPa (около 10 октомври, 18:00 UTC) и по-дълбок център на ниско налягане (L ~3010 gpdam). Това „размива“ границите между студените и топлите въздушни маси и води до класическо блокиране. Според графиките на ECMWF, режими като Block и NAO– доминират с честота 50–60%, което често предизвиква застояли антициклони над Източна Европа.

За България това означава леко засилване на топлото време: дневните температури ще достигат 16–20°C в равнините, но с по-чести валежи, около 30–40 мм. След 15-ти се очакват се и чести атмосферни смущения от запад. Нощите ще са по-хладни (5–7°C), особено в Северна България, където температурните инверсии могат да доведат до мъгли и дори за слани в Предбалкана и котловините. След студените фронтове, атмосферата и следфронталното изясняване, може да доведе и до слани и в Дунавската равнина.

В края на периода (15–20 октомври) се очаква по-силен фронт от запад, който ще донесе 15–20 мм валежи и ще понижи температурите с 2–3°C.

Трето десетдневие (21–31 октомври): Задават се първите студени дни!



Краят на октомври ще бъде най-динамичният, тъй като полярният вихър достига пик на отслабване с аномалии от +7 до +9°C (около 10 октомври, 00:00 UTC) и разширен център на ниско GPH (до 3114 gpdam).

Това позволява на северните студени маси да се „просмукват“ към юг.

ECMWF моделите показват връх на ATR (Atlantic Ridge) и NAO- (с честота около 40–50%), което често води до внезапни температурни колебания. В България дневните температури ще паднат до 12–16°C в Софийското поле, с нощни минимуми от минус 2 до 5°C и първи по-сериозни застудявания (–3 до –5°C) в котловините около 25–28 октомври.

Валежите ще бъдат най-обилни в този период – 40–60 мм за десетдневието, с комбинация от дъжд и мокър сняг в планините над 1500 м, особено в Рила и Стара планина.

Сезонната карта за валежи подсказва умерено положителна аномалия (50–100 мм над средното) в Югоизточна Европа.

Това означава, че Гърция се очакват и п по-интензивни бури в Егейско море, докато в Румъния и България валежите ще са по скоро в планинските райони.

Ветровете ще са по-силни (20–35 км/ч от север), с по-високи скорости по Черноморското крайбрежие, където могат да предизвикат умерено вълнение (4–5 бала).

Месечните прогнози дават само обща представа за времето поради невъзможността за по-детайлна прогноза в конкретен регион за толкова дълъг период от време. Месечната прогноза е изготвена на базата на Европейския модел за средносрочни прогнози и GFS.

Анализ: Имре Дузмат/Meteo Balkans

Любопитно: Народна метеорология



Народната метеорология включва прогнози за времето, които са основани на традиционните познания и наблюдения върху движението на небесните тела, атмосферните явления, поведението на животните, състоянието на дърветата и растенията.

Южен вятър през октомври предвещава скорошен сняг.

Ако на Петковден (14 октомври) времето е добро, на Димитровден ще е лошо. На този ден, ако грее слънце, зимата ще е лоша.

Каквото е времето на Димитровден (26 октомври), такова ще бъде по Коледа. Ако вали, ще вали и на Гергьовден.