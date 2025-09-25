СЕМ откри нарушения в закона при с*ксуалните пози в "Ергенът"

Съветът за електронни медии (СЕМ) извърши фокусирано наблюдение на риалити предаването „Ергенът: Любов в рая" и откри нарушения на Закона за радиото и телевизията, съобщиха на днешното си заседание от Регулатора.

Мониторингът на предаването, излъчвано по Би Ти Ви, е бил за периода 1 - 18 септември включително, но наблюдението продължава и след това, докладва Зорница Гюрова от дирекция „Мониторинг и анализи" на СЕМ.

В СЕМ от началото на предаването досега са постъпили 70 писма от зрители, всички с критични мнения по отношения на формата, отбеляза тя.

Зрители сигнализират за реклама на хазартен оператор, за която СЕМ е сезирала НАП. В един от епизодите се наблюдават коментари с елементи на расистко съдържание, а търговският доставчик заглушава с технически средства част от коментарите с ксенофобско съдържание относно расовата принадлежност на участничка, се посочва в доклада.

„Няколко сцени събират крайно негативни оценки от зрителите, които са писали на СЕМ - съдържание с очевидно сексуален подтекст е констатирано в разпространения на 15 септември епизод на „Ергенът: Любов в рая", като участниците, които са само по бански костюм и се разпределят по двойки, участват на плажа в провокативна игра с изстискване на мокри гъби без помощта на ръце, само с притискане на телата с движение, които могат да бъдат определени като наподобяващи полов акт", отбелязва още Гюрова.

Експертната оценка на съдържанието е, че начинът, по който са заснети и разпространени в ефира на Би Ти Ви сцените, имитиращи различни сексуални пози, накърнява добрите нрави по смисъла на чл. 10, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, каза тя.

Пролет Велкова коментира, че досега не е имало толкова сигнали по отношение на съдържание, пише "24 часа". По думите й този формат пропагандира безпросветие, лош вкус, фалшиви ценности, порочни модели на поведение. „Това мисля, че действа деморализиращо, както на самата медия, която го излъчва и разпространява, но най-вече и на самата аудитория", каза тя.

Според Къдринка Къдринова този тип предавания, в които се залага на низките човешки страсти и се търси някакъв ефект върху публика, която е податлива на такива влияния, е крайно деструктивно за цялото ни общество. Самият факт, че много хора са реагирали и продължават да реагират, ясно показва, че нашето общество все пак има и критерии, които не приемат подобен подход и подобни предавания. „Трябва да сме много внимателни и стриктни в подхода към този тип предавания, които не знам доколко отговарят точно на обществения интерес. Напротив, подхранват доста негативни тенденции в обществото и по-скоро противоречат на обществения интерес", каза тя.

Габриела Наплатанова уточни, че е право на доставчиците на медийни услуги да подбират форматите, които продуцират и излъчват. „Този формат е по-различен от досегашните сезони на „Ергенът" и очевидно е предназначен за аудитория, която е по-възрастна. Това е причината да бъде програмно позициониран след 22:00 часа. Може да се каже, че са взети мерки по отношение на линейното съдържание ефирното разпространение да бъде виждано от по-малко деца. Но, както е известно, тези комуникационни ситуации на остър конфликт или пиперливи реплики, които се разменят, по-късно се възпроизвеждат в социалните мрежи като Фейсбук, Инстаграм и ТикТок и стават предмет на обсъждане, коментари и ангажиране от страна на младата аудитория. Така че трябва да мислим за това какви послания отправяме към младата аудитория, как я печелим, дали с такъв тип съдържание трябва да я привличаме или може да се инвестира в по-качествена, да речем документалистика или друг тип забавни предавания", коментира Наплатанова.

Докладът бе единодушно приет от присъстващите на заседанието членове на СЕМ - Габриела Наплатанова, Къдринка Къдринова и Пролет Велкова. Председателят на регулатора Симона Велева отсъства поради заболяване, а Галина Георгиева е в отпуск.

На днешното заседание бяха гласувани също проектобюджетите на СЕМ, БНР и БНТ, в които е заложено увеличение на възнагражденията на служителите, съответно с 40% за БНР, 30% за СЕМ и 20% за БНТ.