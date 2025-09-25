  • Instagram
Българка загина в катастрофа в Гърция

Българка загина в катастрофа в Гърция

Българка e загинала в автомобилна катастрофа, която е станала на магистрала Егнатия Одос Игуменица-Кипос на 24 септември, малко преди бариерата на Арданио, предава Evros News, цитиран от NOVA.

Жената е пътувала в лек автомобил, управляван от сина ѝ, когато той е загубил контрол над колата, малко преди да стигне до пункта за пътни такси в Арданио.

Колата излязла от пътя и се преобърнала, в резултат на което 62-годишната жена загинала, а синът ѝ бил ранен. Той е бил транспортиран с линейка до Университетската болница в Александруполис. Според медиците животът му не е в опасност. Причините за инцидента се разследват от местната "Пътна полиция".

