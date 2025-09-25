Рюте: НАТО може да сваля руски самолети, ако навлязат във въздушното пространство на алианса

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте днес подкрепи коментарите на американския президент Доналд Тръмп от тази седмица, че страните членки на НАТО трябва да свалят руски дронове и самолети, ако те навлезнат в тяхното въздушно пространство, ако такава мярка е необходима, предаде Ройтерс.

"Ако е необходимо. Така че напълно съм съгласен с президента Тръмп: ако е необходимо", каза Рюте в интервю за предаването "Фокс и приятели" на телевизия Фокс Нюз, добавяйки, че военните на НАТО са обучени да оценяват такива заплахи и да определят дали могат да ескортират руските самолети извън територията на съюзниците или да предприемат по-нататъшни действия.

Изправена пред постоянни нощни атаки, Украйна бързо развива собствена технология, включително дронове с голям обсег и по-малки дронове, които да бъдат използвани на фронтовата линия.

Сред европейските лидери нараства подкрепата за създаването на някаква форма на "стена срещу дронове" по източната граница на ЕС, въпреки че през март 27-те страни членки на блока отказаха да финансират съвместното предложение на Естония и Литва за изграждането на такава стена, отбелязва АП.

ЕС трябва да даде приоритет на финансирането на проекта, смята естонският министър на отбраната Хано Певкур. Но въпреки че подкрепата за тази идея нараства, създаването на европейска система за защита от дронове няма да бъде лесно.