Протест пред централата на ДПС - НН в защита на варненския кмет Коцев

Започна протестът пред централата на "ДПС-Ново начало" в защита на кмета на Варна Благомир Коцев под надслов "За свободна България - без Пеевски, Борисов и мафията!", организиран от гражданско сдружение БОЕЦ.

Депутати от ПП-ДБ дойдоха пред централата на "ДПС-Ново начало", за да подкрепят протеста на БОЕЦ. ДБ бяха представени от съпредседателите Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, а ПП – от депутатите Васил Пандов и Андрей Цеков, предаде БНР.

Пред журналисти Ивайло Мирчев обяви, че има информация, че Делян Пеевски е излетял за Дубай:

"Преди три часа излетя с частен самолет за Дубай. Ние очакваме да е тук, пред сградата, пред офиса на партията му, или сред хората, както обещава, да е сред хората. Той сега е решил да е сред дубайските хора. Очевидно има някакви интереси в Дубай".

Според него очакванията за контрапротест от привърженици на Пеевски по време на протеста на БОЕЦ не са се случили – заради намесата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов:

"Тъй като Борисов му е казал, че хвърля кърпата и подава оставка на правителството, Пеевски днес се е спрял, което не означава, че той в бъдеще ще се спре и това е опасност тогава, когато се противопоставят етнически турци и български граждани на хората, които протестират тук, защото това не е етнически конфликт. Става дума за корупционни практики и за завладяната държава".

Божидар Божанов съобщи, че са сезирали Антикорупционната комисия, прокуратурата и НАП за несъответствия в декларираните доходи и съмнения за получаване на средства с незаконен произход:

"Днес внесохме и сигнал за несъответствие на декларираното имущество на Пеевски с това, което неговите фирми реално са му изплатили като дивидент, той декларира близо 150 милиона доходи от дивидент за последните години. Това е разминаване от над 100 милиона лева, трябва институциите да го проверят".