Пикап блъсна паркирани коли в София, четирима са пострадали
Четирима души са пострадали, след като пикап блъсна няколко паркирани автомобила в София. Инцидентът е станал снощи на бул. "Драган Цанков" в района на КАТ.
Сигналът за произшествието е подаден в 22:55 часа, съобщиха за БНР от Центъра за спешна помощ. На мястото са изпратени 3 линейки.
18-годишен младеж е получил контузия на ръка и е отказал хоспитализация. 22-годишен мъж е с контузия на таза, а 53-годишна жена - с комоцио и контузия на главата. Пострадало е и 20-годишно момиче. То е с контузии на главата и едната ръка. Пострадалите са настанени в "Пирогов".
Снимката е илюстративна
Още по темата:
- » Проблеми с трафика на метрото в София заради инцидент
- » Паника в София: Блокове над строеж на метрото се цепят, хора няма къде да отидат
- » 12 месеца без книжка и 3000 лева глоба за дрифт в центъра на София
Коментирай
Най-четено от Общество
Частично слънчево затъмнение довечераВидео 07:45 21.09.2025 | Общество
Последно от Общество