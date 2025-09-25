  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +16 / +20
Пловдив: +13 / +20
Варна: +13 / +18
Сандански: +18 / +22
Русе: +14 / +15
Добрич: +10 / +16
Видин: +14 / +16
Плевен: +14 / +19
Велико Търново: +11 / +20
Смолян: +6 / +15
Кюстендил: +14 / +19
Стара Загора: +12 / +21

Проблеми с трафика на метрото в София заради инцидент

  • Сподели в:
  • Viber
Проблеми с трафика на метрото в София заради инцидент
A A+ A++ A

Слушатели на БНР съобщиха, че е спряно движението на метровлаковете от НДК до Централна гара.

Според неофициална информация човек е скочил на релсите.

Изваден е от охраната с наранявания.

От Столичния метрополитен съобщиха официлно:

Днес в 15:47 ч. бе прекъснато електрозахранването на метростанция „Сердика 2“ поради инцидент с пътник. На място незабавно пристигнаха екипи на Спешна помощ, пожарната и служители на „Метрополитен“. В момента следствените органи извършват оглед и действия по установяване на обстоятелствата около инцидента.

Към момента движението на влаковете се осъществява в следните участъци:

  • линия 1: „Обеля“ – „Централна гара“
  • линия 2: „НДК“ – „Витоша“

При първа възможност движението по цялата линия ще бъде възстановено.

Снимката е илюстративна

#инцидент #метрото #София

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?