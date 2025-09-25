Проблеми с трафика на метрото в София заради инцидент
Слушатели на БНР съобщиха, че е спряно движението на метровлаковете от НДК до Централна гара.
Според неофициална информация човек е скочил на релсите.
Изваден е от охраната с наранявания.
От Столичния метрополитен съобщиха официлно:
Днес в 15:47 ч. бе прекъснато електрозахранването на метростанция „Сердика 2“ поради инцидент с пътник. На място незабавно пристигнаха екипи на Спешна помощ, пожарната и служители на „Метрополитен“. В момента следствените органи извършват оглед и действия по установяване на обстоятелствата около инцидента.
Към момента движението на влаковете се осъществява в следните участъци:
- линия 1: „Обеля“ – „Централна гара“
- линия 2: „НДК“ – „Витоша“
При първа възможност движението по цялата линия ще бъде възстановено.
