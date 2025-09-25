  • Instagram
"Ева-9": първата андроид-съпруга вече е факт, струва 18 000 щ.д.

Тя е "EVA-9" – първата андроид-съпруга, създадена да бъде спътник на самотни мъже, пише "Факти".

Компанията NeoLife Robotics представи EVA-9 – женски андроид с почти човешки външен вид, програмиран да усвоява ежедневни навици, да води разговори и да се "емоционално адаптира" към своя партньор.

Според инженерите EVA-9 не цели да замени човешката любов, а да "осигури компания и стабилност на онези, които не намират традиционна връзка".

Началната ѝ цена ще бъде около 18 000 долара, като вече има над 500 резервации в различни страни.

#Андроид

