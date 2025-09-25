Медведев отвърна на Зеленски: Можем да приложим оръжие, от което и бомбоубежището няма да ви спаси
Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев предупреди, че Москва разполага с оръжие, срещу което „бомбоубежището не помага“.
Повод за коментара му са думите на украинския президент Володимир Зеленски, който заяви, че в Кремъл трябва да знаят къде се намира убежището, за да се скрият, когато Украйна използва далекобойно американско оръжие.
„Киевският наркоман заяви, че в Кремъл трябва да знаят къде се намира бомбоубежището, за да се скрият, когато той използва далекобойно американско оръжие. Уродът трябва да знае друго: Русия може да приложи такова оръжие, от което бомбоубежището няма да помогне. И американците трябва да помнят това,“ коментира Медведев.
Изявлението беше публикувано в канала на Медведев в социалната мрежа MAX.
Още по темата:
- » Полша готви закон за сваляне на руски дронове без одобрение от НАТО и ЕС
- » Руски „Искандер“ ракети удариха украински тренировъчен център, има жертви
- » Зеленски пред ООН: Спирането на Путин е по-евтино от световна надпревара във въоръжаването