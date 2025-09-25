  • Instagram
Шокиращо видео в социалките: Момичета унижават и бият своя съученичка, карат я да целува обувки

Шокиращо видео в социалките: Момичета унижават и бият своя съученичка, карат я да целува обувки

Клип с унижения над момиче, заснет от самите участници, се разпространява в социалните мрежи. Засега няма информация къде е заснето.

На кадрите се вижда как група момичета упражняват насилие над своя съученичка. Детето е удряно и скубано, принудено да коленичи и дори да целува обувките на едно от момичетата.

Цялата случка се развива пред очите на около 8 други деца, които наблюдават насилието. Едно от тях отива до момичето, на което е дърпана косата и го кара да застане на колене и да ѝ се моли. След това друго момиче дърпа детето, което е на колене и го поваля на земята. Рита го, съобщава 24 часа.

Снимащата клипа се обръща към момичето, което е на земята с думите: "Знаеш ли как може да те смачка?". Някои от децата призовават насилничките да спрат, но те отговарят с: "Няма стига, млъкни!".

От разговорите между децата се разбира, че спорът е избухнал вероятно заради слухове за голи снимки на едно от тях.

Момичето, което снима, приканва детето, което е на земята да си съблече тениската или панталоните. Ако ли не - щяла да бъде спукана от бой. Призовават я да избере за 30 секунди, иначе нямало да има избор. Пак ѝ дърпат косата, за да легне напълно на земята. Ритат я и опитват да я съблекат. Получава и нова порция удари по лицето и главата, докато обещава, че няма да се повтори поведението ѝ, което според тях е предизвикало насилието.

Разпространението на видеото предизвика буря от възмущение. Стотици потребители в социалните мрежи изразиха възмущението си.

Не публикуваме ВИДЕОТО поради чувствителното му съдържание!

