Ужасия в Монтанско: Откриха разсъблечен убит мъж на гробище - черепът му счупен, кръв наоколо

Ужасия в Монтанско: Откриха разсъблечен убит мъж на гробище - черепът му счупен, кръв наоколо
43-годишен мъж от монтанското село Дългоделци е бил убит. Той бе открит от служители на чистотата до гробищен парк в сряда сутринта.

Издирва се извършителят на тежкото криминално деяние. На място тече оглед от криминалисти. Разпитани са родителите на жертвата, както и други хора от селото. Жертвата е със счупен череп.

"Тялото е открито със следи от насилие и с тежка черепно-мозъчна травма. По гробовете са забелязани кървави следи, а самото тяло е открито разсъблечено в близост до гробищния парк. Убитият е познат на полицията, употребявал е наркотици. По първоначални данни убитият - Р.Д.П. е живеел в Дългоделци с родителите си, не е бил женен и не се е занимавал с бизнес. Вероятно става въпрос за някакво сбиване, свързано с наркотици, но това все още е само хипотеза и предстои да се изясни при разследването“, заяви наблюдаващият прокурор по делото Олег Димитров от Окръжната прокуратура в Монтана.

Сформирана е група и е извършен оглед на местопроизшествие в присъствието на съдебен лекар. Тялото е транспортирано за аутопсия в МБАЛ-Монтана. Започнато е разследване по описа на РУ-Лом за извършено престъпление - умишлено убийство. Работата по изясняване и документиране на случая продължава в РУ-Лом.

#монтанско #убийство

