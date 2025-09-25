Прекратиха делото срещу Петър Илиев за плагиатство от научен труд на Киселова, тя няма да го съди

Софийски градски съд прекрати делото срещу Петър Илиев за плагиатство от научен труд на бившата му колежка от Софийския университет Наталия Киселова, за да стане и той доцент по право.

Адвокат Петър Илиев, който беше номиниран за вътрешен министър от ИТН и Слави Трифонов, когато партията му спечели изборите и се отказа от мандат, бе подсъдим от 2021 г. за престъпление, свързано с авторските права.

Двамата с Киселова бяха преподаватели в Юридическия факултет на СУ, а след скандала с плагиатството от нейната дисертация, той изпреварващо напусна университета преди да се събере етичната комисия и да го уволнят.

Илиев беше предаден на съд, след като Софийска градска прокуратура го обвини, че е използвал материали от научен труд на доц. Наталия Киселова без да цитира, че са нейни.

Разпоредителното заседание се състоя, след като повече от година не бе даден ход на делото по различни причини, съобщава БТА. Определението за прекратяване на наказателното производство може да бъде протестирано и обжалвано в 15-дневен срок пред горната инстанция.

В съдебната зала се яви и председателката на парламента Наталия Киселова заедно с адвоката си Виктория Терзиева. Киселова се отказа да съди Илиев.

"Заявявам категорично, че няма да се ползваме от правото си да се конституираме като частен обвинител и граждански ищец", каза от нейно име адвокатката й Виктория Терзиева.

След като напусна заседанието Киселова коментира пред медиите защо не иска да се възползва от правото си да заведе дело като частен обвинител.

"Когато един човек не съжалява, какви претенции да имаш, наказанието трябва да е осъзната вина", заключи снизходително Наталия Киселова.

Според съдебния състав съчетаване на компилации на отделни изрази и думи от други произведения в рамките на цялостното съдържание на текстове в издадената от Петър Илиев книга води до създаване на самостоятелна нова творба, в резултат на личните и интелектуални усилия на автора.

Съдът посочи, че описаното в обвинителния акт деяние не осъществява признаците на престъплението по чл. 172 а, ал. 1, а на друго престъпление, което се преследва по наказателно-частен характер като пострадалото лице може да подаде тъжба.

Причината е, че не се касае за цялостно възпроизвеждане на чужд текст, каквото е изискването на разпоредбата.

Съдебният състав указа, при потвърждаване на определението, Наталия Киселова да бъде уведомена, че може да депозира тъжба в шестмесечен срок пред Софийски районен съд, което тя едва ли ще направи, предвид изявлението на адвоката й.

Прокурорът по делото заяви, че ще протестира определението на съда.