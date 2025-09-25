Земетресение разтърси Източна Турция!

Земетресение с магнитуд 4,4 по скалата на Рихтер беше регистрирано днес в град Ашкале в източния турски окръг Ерзурум, съобщи "Тюркийе тудей", цитирана от БТА.

По информация на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) земетресението е станало в 11:29 часа местно време и е било на дълбочина 7 километра.

Според международни източници, трусът е бил усетен и в съседните провинции, включително Байбурт и Ерзинджан. Сеизмичното събитие е предизвикало съобщения от жители на широк район.

Турските власти в момента оценяват ситуацията в Ашкале и околните общности. Плитката дълбочина на земетресението увеличава потенциала за локални ефекти, посочват експерти.

Към момента на публикуване на информацията няма съобщения за пострадали или материални щети.