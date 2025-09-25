Съпруг и съпруга, заедно почти 15 години, стигат до точка на пречупване. В разгара на един от поредните си спорове те получават съкрушително съобщение.

„Синът ни чу как се караме,“ разказва мъжът пред Futurism. „Той е на 10 години и ни прати съобщение от телефона си: „Моля ви, не се развеждайте.“



Реакцията на съпругата обаче шокирала мъжа.

„Тя взе съобщението и поиска от ChatGPT да му отговори,“ споделя той. „Това беше първата ѝ реакция към тревогата на нашето дете в този момент.“

Днес двамата са в развод.

Бракът им, признава мъжът, никога не е бил съвършен. Имали са възходи и падения, а през 2023 г. дори били на ръба на раздяла. В крайна сметка се помирили и, според него, последвалите две години били добри. „И тогава се случи онова с ChatGPT,“ въздиша той.

През лятото проблеми, които двойката била оставила в миналото, внезапно и яростно се завърнали. Постепенно мъжът разбрал, че съпругата му е започнала да използва чатбота на OpenAI, за да анализира него и брака им – водейки дълги, изтощителни „разговори“ чрез текст и гласовия режим на платформата.

„Без да знам, тя изкарваше на повърхността всички теми, които вече бяхме изчистили, и ги въвеждаше в ChatGPT,“ казва той.

Така технологията се превърнала в едновременно довереник, дневник и „терапевт“, който затвърждавал образа на мъжа единствено като „лошия“.

„Виждах как отговорите на ChatGPT се наслагват един върху друг, а после тя отговаряше на тях и спиралата ставаше все по-дълбока“, казва съпругът.

По думите му, чатботът не предлагал обективен анализ, а просто връщал подсилена версия на това, което съпругата въвеждала.

Само за четири седмици отношенията рухнали напълно.

„Семейството ми се разпада и съм твърдо убеден, че именно този феномен е в основата на случилото се“, казва мъжът.

Изкуственият интелект вече променя и най-интимните отношения. Вместо подкрепа, ChatGPT често се превръща в „съветник“, който засилва напрежението.

По данни на Futurism, десетки двойки обвиняват чатботове за разпада на браковете си. Алгоритъмът създава затворен цикъл на валидиране: единият партньор получава непрекъснати потвърждения, а другият остава в ролята на виновник.

Така старият сценарий с външен „натрапник“, който руши семейства, придобива нов, технологичен облик. Натрапникът вече е генеративния AI – винаги достъпен, винаги отзивчив и често фатален за отношенията.