Започват снимките на филм за живота на Христо Стоичков

Легендата на световния футбол Христо Стоичков ще има свой биографичен филм. Новината съобщи самият футболист в присъствието на продуцента и сценарист Владимир Памуков, режисьора Мартин Макариев и Александър Сано на специално събитие в София в четвъртък.

Лентата ще проследи живота и кариерата на Камата. Премиерата е планирана за края на 2027 година, а амбициите на екипа са кинопродукцията да бъде без аналог и да се превърне в събитие, което ще вълнува цялата страна.



"Още при първата ни среща с екипа за лентата ме провокираха с думите: Христо, имаш една важна несвършена работа в този живот! Погледнах ги първо изненадано, а после и лошо. А те бързо обясниха: Имаш славна история, но нямаш филм! Ама тогава какво чакате, им отговорих! Направете го! И да стане хубав, защото... Левачката ми още си я бива!" разказа Христо Стоичков.

Препятствията, които Камата е преодолял

"Зрителите ще видят едно дете откъде е тръгнало, какви препятствия е имало. Три пъти наказания, три пъти отхвърлян от футбола, но стигнахме до онзи мач в Париж и после до САЩ 94. Никога не се предадох с характер да прескачам тези неприятности. Посланието е светът да разбере, че България има хора, които правят чудеса," добави Стоичков.

Към този момент няма потвърждение кой ще изиграе легендарния футболист, но не е изключено това да бъде Владимир Зомбори. Той беше водещ на събитието, а Стоичков призна, че го харесва, бил много популярен у нас и приличал на 90 процента на него като характер.



Международно признание

Режисьорът Мартин Макариев разкри, че на този етап вече се работи с ФИФА и Барселона за нужните разрешителни около грандиозния проект.

"След като всички овации заглъхнаха и стадионите опустяха, остава споменът за човека, който направи така, че България да има лице и име пред света. Стоичков ни даде гордостта да вървим с високо вдигната глава, когато се изрече думата Българин - днес е наш ред да разкажем неговата история и да му върнем жеста," заяви Мартин Макариев.

Според режисьора събирането на материалите е отнело няколко години, а филмът ще бъде с продължителност около 150 минути.