  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +16 / +20
Пловдив: +13 / +20
Варна: +13 / +18
Сандански: +18 / +22
Русе: +14 / +15
Добрич: +10 / +16
Видин: +14 / +16
Плевен: +14 / +19
Велико Търново: +11 / +20
Смолян: +6 / +15
Кюстендил: +14 / +19
Стара Загора: +12 / +21

Климатологът Симеон Матев: Краят на лятото настъпи!

  • Сподели в:
  • Viber
Климатологът Симеон Матев: Краят на лятото настъпи!
A A+ A++ A

Краят на лятото настъпи. Това каза климатологът Симеон Матев в ефира на NOVA News.

По думите му обилни валежи се очакват само в началото на другата седмица.

"От днес се слага край на лятото, което имахме близо 4 месеца. Настъпва есенно време, но ще липсват обилните дъждове. Значителни няма да има, това е най-притеснителното..

Понеделник и вторник само има условия да паднат по-значителни количества. Много по-съществено ще е понижаването на температурите. На места - по високите полета, както и по Софийско, ще има максимални температури 13-14 градуса", каза той.

Според него през първото десетдневие на октомври ще има по-ниски температури от обичайното, но до края на другия месец на места ще има температури отново до 20 градуса.

#лято

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Времето
Последно от Времето

Всички новини от Времето »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?