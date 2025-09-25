Климатологът Симеон Матев: Краят на лятото настъпи!
Краят на лятото настъпи. Това каза климатологът Симеон Матев в ефира на NOVA News.
По думите му обилни валежи се очакват само в началото на другата седмица.
"От днес се слага край на лятото, което имахме близо 4 месеца. Настъпва есенно време, но ще липсват обилните дъждове. Значителни няма да има, това е най-притеснителното..
Понеделник и вторник само има условия да паднат по-значителни количества. Много по-съществено ще е понижаването на температурите. На места - по високите полета, както и по Софийско, ще има максимални температури 13-14 градуса", каза той.
Според него през първото десетдневие на октомври ще има по-ниски температури от обичайното, но до края на другия месец на места ще има температури отново до 20 градуса.
