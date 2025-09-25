Мантинели за 1 милиард лева - поръчката която поскъпна 4 пъти за 5 години

Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) обяви обществена поръчка за изграждане и монтиране на различни ограничителни системи за безопасност на стойност 960 милиона лева без ДДС за следващите пет години. Сумата представлява рекордно увеличение спрямо предходните периоди, съобщава "Капитал".

Справка на "Капитал", предоставена от АПИ, показва, че по договорите за мантинели за периода 2014-2019 г. агенцията е платила общо 70 милиона лева за цялата страна. Това означава, че сегашната сума за също петгодишен период е с близо 1300% по-висока.

Между 2019 г. и август 2024 г. АПИ е платила над 267 милиона лева за ограничителни системи, отбелязва изданието. Планираната сега сума е близо четири пъти по-голяма от този предходен период.

Последните договори, които пътната агенция подписа през 2022 г., са за тригодишен период със средна стойност около 84 милиона лева годишно. Сегашната поръчка предвижда средна цена от над 190 милиона лева на година, което е двойно увеличение.

Рязкото повишение на разходите е свързано с нова Наредба за условията и реда за използване на ограничителните системи, приета през април 2024 г. Документът задължава АПИ да обнови ограничителните системи по пътищата, като общата сума за цялата държава достига над 4 милиарда лева.

Поръчката е разделена в шест обособени позиции, обхващащи всички 27 областни пътни управления в страната. Оферти могат да се подават до 23 октомври тази година. Всеки участник има право да подаде предложения за не повече от две обособени позиции.

Според експерти, цитирани от "Капитал", едни и същи фирми най-вероятно ще спечелят търга, тъй като те са изпълнявали тази работа досега и покриват критериите за необходимия опит.