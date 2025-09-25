Полша готви закон за сваляне на руски дронове без одобрение от НАТО и ЕС

Полша подготвя изменения в законодателството, уреждащо военното разполагане извън страната, които ще позволят на въоръжените ѝ сили да поразяват руски обекти, включително дронове, над територията на Украйна, без предварително одобрение от НАТО или Европейския съюз. Предложеният законопроект, изготвен от Министерството на отбраната през юни, се очаква да бъде разгледан ускорено, съобщава Euractiv, цитирайки Gazeta Wyborcza.

До момента законът позволяваше на президента да разрешава разполагането на войски извън страната по искане на правителството при въоръжени конфликти, мироопазващи мисии, антитерористични операции или евакуации. През 2022 г., на прага на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, правителството на партията "Право и справедливост" промени закона, изисквайки предварително съгласие от НАТО, ЕС и държавата домакин, където полските войски щяха да оперират. По-късно комисия, разследваща руското влияние, критикува тази поправка, като посочи, че тя ограничава възможността на Варшава да действа самостоятелно срещу дронове, влизащи от Украйна или Беларус.

Сегашната управляваща коалиция се стреми да премахне тези ограничения чрез подход „първо стреляй, после питай“, давайки на армията по-голяма гъвкавост за бърза реакция на заплахи. Законопроектът на Министерството на отбраната, първоначално внесен през юни, се очаква да премине бързо през законодателния процес.

По-рано този месец Полша свали предполагаеми руски дронове, навлезли в нейното въздушно пространство, което е първият случай, в който член на НАТО поразява руски летателни апарати по време на текущия конфликт. Този ход подчертава намерението на Варшава да утвърди по-голяма автономия в защитата на въздушното си пространство и регионалната сигурност.