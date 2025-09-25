Реколтата от слънчоглед е най-ниска от 15 години насам

Добивите на слънчоглед през 2025 година са най-ниските от поне 15 години насам. Това съобщи Костадин Костадинов, бивш председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите, в интервю за Радио Варна. Средните добиви варират между 130 и 150 кг/дка, като в районите без валежи резултатите са определени като катастрофални.

Положението с царевицата е още по-тежко. Въпреки че жътвата вече е започнала в много стопанства, очакванията са за поне 50% по-слаби добиви в сравнение с минали години. По думите на Костадинов, масово добивите не надхвърлят 200 кг/дка, а в най-засегнатите от сушата райони са регистрирани едва 50-100 кг/дка.



"Само на отделни места, където е паднал навременен дъжд, добивите достигат 300-400 кг/дка, но това е изключение, а не правило," поясни Костадинов.

Производителите се отказват от пролетни култури

Продължителните засушавания и високите температури принуждават все повече земеделци да преосмислят структурата на отглежданите култури. Голяма част от производителите вече обмислят отдръпване от пролетните култури като царевица и слънчоглед, съобщи Костадинов.

Според специалисти, тази тенденция е особено видима в Източна България и Добруджа, където климатичните промени се проявяват най-осезаемо през последните години. Агрометеорологичните данни показват трайно засушаване в тези райони през критичните летни месеци.



Липса на експортен потенциал

Тазгодишното производство на слънчоглед ще бъде достатъчно единствено за покриване на вътрешните нужди от олио, прогнозира Костадинов. Според него, няма да има значими количества за износ, което допълнително ще се отрази върху приходите в сектора.

Специалистите очакват това да доведе до преструктуриране на пазара и търсене на алтернативни култури, които са по-устойчиви на засушаване. В някои райони на страната вече се наблюдава преминаване към сухоустойчиви култури като сорго.