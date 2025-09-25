ПП-ДБ в СОС: Паркирането в София е прекалено евтино

Кметът на София Васил Терзиев и общински съветници предлагат два пъти по-скъпи зони за паркиране в столицата. Решението идва след проведена анкета сред близо 22 хил. столичани. Предвижда се синята зона за паркиране в София да се разшири, а цената ѝ да стане 4 лв. на час. Тя ще работи и в неделя. Зелената зона ще струва 2 лв., а платеното паркиране ще обхване още квартали.



Почти двойно се предвижда и да е увеличението на годишната такса, която ще плащат живеещите в района, които притежават автомобили.

"Проучване на "Алфа Рисърч" показа, че при една актуализация на цените, включително рязкото повишаване на цена за служебен абонамент и за втори винетен стикер, ще се освободят много паркоместа - над 10% вероятно".



Това посочи пред БНР общинският съветник от "Продължаваме промяната - Демократична България" Димитър Димитров, член на Комисията по транспорт в СОС и един от вносителите на предложението за увеличение на таксата за паркиране и разширяването на зоните.

"Няма как в момента да се строят паркинги, защото цените на зоните и на паркирането са толкова под пазарната им стойност, че няма да се намери кой да инвестира в такава дейност. Прекалено е евтино паркирането в София и в центъра", смята той.

По думите му проблемът със задръстванията в София няма да се разреши само с повече паркинги. Той ще се разреши, ако по-малко хора карат колите си в центъра и повече хора използват алтернативни начини на придвижване, уточни Димитров в предаването "Преди всички".

"Това количество коли в София, и те растат всяка година, няма как да бъде поето физически в центъра и в широкия център на града".

"Паркингите се проектират от Столична община. Трябва да има многоетажни паркинги във всеки район. Когато са готови проектите, ще се премине към следваща фаза. Надявам се, че проектите ще са готови тази година", отбеляза общинският съветник от София. По думите му се строят непрекъснато и нови буферни паркинги.

За предвидените двойни цени на годишната такса за винетен стикер, Димитров каза: "Аз лично исках и по-голямо увеличение, но това е компромисът, който вярваме, че ще получи мнозинство в СОС".