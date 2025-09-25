  • Instagram
Потресаващи подробности за избягалото дете от детска градина

Сигнал за избягалото дете от детска градина в София не е получен и до момента. Директорът на детската градина не е уведомил за случилото се, което е нарушение. Бягството е коментирано във Фейсбук групи. Това стана ясно на брифинг.

„Днес разговарях с директорката. Колегите вече пътуват натам. Дала съм инструкции да се вземат писмени обяснения от учителката и от помощник-възпитателката, която е била там. Проверка предстои. Доколкото аз разбрах от директорката, детето е било оставено без надзор в занималнята, докато останалите деца са били в спалното помещение“, коментира Десислава Желязкова от дирекция „Образование“ към Столичната община.

„Това е голямо нарушение и смятам, че ще има наказания за учителя и помощния персонал, както и за директора“, посочи тя.

По думите ѝ детето е било малко време навън - намерено от жена на улицата. По думите на директорката учителката го е търсила, но ще се установи дали има видеозаписи, които да доказват това.

Според нас 3-годишно дете няма как да преодолее три заключени врати, посочи Десислава Желязкова

Вратата на двора вероятно е била оставена отворена, което също е нарушение. Предполага се, че детето е било само няколко минути.

