Травмите от тротинетките са като при катастрофа със 150 километра с мотор

От септември тази година влязоха в сила нови правила за ползване на електрически тротинетки в България, които предвиждат задължителна регистрация и сключване на застраховка „Гражданска отговорност". Санкциите за липса на регистрация ще се прилагат от февруари 2026 г.

Законодателните промени са част от усилията на държавата за ограничаване на пътнотранспортните инциденти, свързани с индивидуалните електрически превозни средства. По данни на МВР, през първата половина на 2025 г. са регистрирани над 200 пострадали при инциденти с тротинетки – ръст спрямо същия период на миналата година.

Новите изисквания включват минимална възраст от 16 години, забрана за движение в тъмната част на денонощието, както и задължително носене на каска за лица под 18 години. Забранено остава и карането по тротоари, както и превозването на пътници.

Д-р Антон Бонев, лекар-рентгенолог, обществен активист и член на Асоциацията на собствениците на електромобили в България, сподели в интервю тревожни наблюдения относно тежестта на травмите при инциденти с тротинетки.

"Травмата, която този човек беше получил, не се различаваше по нищо от травма на моторист, който се движи със 150 км/ч", каза д-р Бонев, припомняйки един от най-тежките случаи, когато местен бизнесмен загина при катастрофа с електрическа тротинетка в Кърджали.

По думите на д-р Бонев, липсва ясен и ефективен контрол както върху продажбата на тези превозни средства, така и върху използването им. Той подчерта, че много от тротинетките развиват скорости над 40, а понякога и до 100 км/ч., което е напълно неподходящо и опасно за деца и младежи без шофьорска култура.

"Не би трябвало лица под 14 години да имат достъп до подобни превозни средства. Това са потенциално опасни скорости за хора, които не познават правилата за движение", допълни д-р Бонев.

Въпреки сериозните инциденти в началото, специалистът споделя, че напоследък травмите са по-леки и по-рядко се налага спешна интервенция при тежки случаи. "Като че ли хората узряха. Свикнаха, че това не е играчка и започнаха да се движат по-внимателно", смята той.

Глоби и практическо прилагане

Глобите варират от 30 до 500 лв., като най-сериозната санкция – 500 лв. – е предвидена за родителите на деца, управляващи тротинетки в нарушение на закона. За нерегистрирани тротинетки и липса на застраховка ще се налагат глоби между 250 и 400 лв.

Редица потребители и търговци обаче изразяват опасения относно практическата възможност за регистрация, тъй като много от тротинетките нямат сериен номер на рама, което поставя под въпрос реалното прилагане на новите правила.

Макар че държавата цели по-голяма безопасност и отговорност на пътя, мнозина смятат, че липсата на подходяща инфраструктура, неяснотите в прилагането на закона и допълнителните разходи за гражданите могат да превърнат иначе достъпния транспорт в затруднение за много хора.