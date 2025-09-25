  • Instagram
Ключова промяна с маршрута на трамвай в София

За времето от 08.00 ч. до 16.00 часа на 27.09.2025 г. и 28.09.2025 г. ще бъде извършена профилактика на релсовия път по маршрута на трамвайна линия № 11, съобщиха от Столичната община.

- На 27.09.2025 г. профилактиката обхваща участъка по бул. "Овча купел“ от обръщателно колело "Славия“ до бул. "Президент Линкълн“.
- На 28.09.2025 г. - по бул. "Никола Мушанов“ в участъка от ул. "Житница“ до обръщателно колело "Красна поляна“.

За времето от 04.30 до 16.00 часа на 27.09 и 28.09.2025 г. се въвежда временна организация на движение както следва:

- Трамвайна линия № 11 ще се движи от ж.к." Връбница" 1 до депо "Красна поляна“ (спирка "Ул. Добротич“). След 16.00 часа маршрутът на линията се възстановява.

Разкрива се временна автобусна линия №11ТМ с маршрут от кв. "Павлово“ до ж.к. "Западен парк“.

#трамвай

