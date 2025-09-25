  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +16 / +20
Пловдив: +13 / +20
Варна: +13 / +18
Сандански: +18 / +22
Русе: +14 / +15
Добрич: +10 / +16
Видин: +14 / +16
Плевен: +14 / +19
Велико Търново: +11 / +20
Смолян: +6 / +15
Кюстендил: +14 / +19
Стара Загора: +12 / +21

БСП в СОС: София не може да бъде превърната в голям платен паркинг

  • Сподели в:
  • Viber
БСП в СОС: София не може да бъде превърната в голям платен паркинг
A A+ A++ A

Групата на местна коалиция "БСП за България" в Столичния общински съвет (СОС) заявиха, че остават против идеята София да се превърне в „голям платен паркинг“ и настоява за алтернативи на платеното паркиране. Това заяви председателят на групата Иван Таков.

Коментарът му е по повод предложението на кмета на София Васил Терзиев и общински съветници от "Продължаваме промяната - Демократична България" за реформа в паркирането в София.

„Най-лесното е да бръкнем в джоба на столичани и да ги накажем с по-високи такси, но това няма да реши проблема. Вместо това трябва да се изграждат нови паркинги и да се направи градският транспорт по-удобен, редовен и достъпен“, каза Таков.

По думите му в европейските столици платеното паркиране върви ръка за ръка с развити алтернативи – буферни паркинги и обществен транспорт. „В София такава алтернатива няма. От години настояваме първо да се стимулират гражданите да оставят автомобилите си, а не да бъдат наказвани с по-високи цени“, подчерта той.

Таков допълни, че позицията на БСП е последователна вече повече от 15 години и партията ще продължи да я защитава в Столичния общински съвет.

#БСП

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?