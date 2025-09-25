Мирчев: Няма кворум, защото всички обикалят света

Управляващите не могат да си осигурят кворум , тъй като не искат да приемат за разглеждане точките, които сме предложили в програмата, смята съпредседателят на „Да, България“ (ПГ „Продължаваме промяната-Демократична България“) Ивайло Мирчев. Ако ги включат, ще имат кворум, добави той в кулоарите на парламента.

Като отказват да ги приемат и като са толкова ербап, да вземат и да си осигурят кворума, ама не могат, коментира депутатът. Не могат, защото всички обикалят света – едните са в Япония, другите в САЩ, трети – в Африка, има хора навсякъде, ние сме най-парламентарно представената вселенска институция, отбеляза съпредседателят на „Да, България“.

По думите му също лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов не може да обясни защо няма кворум, единство обаче е признал, че България има няколко премиери, и, че Пеевски е истинският премиер. Не знам Росен Желязков как не се чувства в сложна ситуация, защото министрите са слаби, Борисов също ги критикува, каза, че и писма не може да им пише, изтъкна Ивайло Мирчев. И продължи - Пеевски очевидно може да пише писма, Желязков му отговаря, Борисов пък е недоволен, че веднага му отговаря, много объркано е при тях.

Във връзка с писмото, изпратено от „Обнови Европа“ до Европейската комисия във връзка с парите по второто плащане за България по плана за възстановяване, Мирчев коментира, че нашите управляващи сами си „бутат канчето“ заради корупцията. Никой не им е виновен, ако някой реши да спре парите на България, защото тук „бъка“ от корупция, подчерта политикът.

По повод обявената от „Възраждане“ подписка за оставката на председателя на парламента Наталия Киселова Мирчев каза, че няма да се присъединят към нея. Той напомни, че в началото Наталия Киселова е била сред подписалите за санитарния кордон около Пеевски, но сега е станала, по думите му, „Ново начало“. Ние отдавна сме поискали оставката ѝ, подчерта Мирчев.

За готвения от БОЕЦ протест днес пред централата на „ДПС-Ново начало“ в София Ивайло Мирчев изрази притеснение, че Делян Пеевски и партията му ще търсят конфронтация, но те категорично няма да се подадат на провокации.

Депутатът Атанас Славов обърна внимание на вчерашното решение на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) , с което Борислав Сарафов, и.ф. главен прокурор, беше оставен за нов шестмесечен период на поста. По думите бившия правосъден министър това е пряко нарушение на Закона за съдебната власт. Прокурорската колегия на ВСС се е превърнала в една „шпиц команда“, която изпълнява политически поръчки, коментира Славов. Оттук нататък министърът на правосъдието трябва да свика спешно заседание на Пленума на ВСС, за да обсъди тази безпрецедентна ситуация, на второ място, да се приемат промените в Закона за съдебната власт, внесени от ПП-ДБ преди две седмици, посочи Атанас Славов. С тях се предвижда деполитизиран избор на ВСС с възможност представители на академичните среди, на Висшия адвокатски съвет да могат да излъчват представители в ВСС и този съвет да избере нови ръководители на съдебната система.