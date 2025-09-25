  • Instagram
2/3 от българите са дарили през 2024 г.

Все повече нуждаещи се хора търсят помощ от благотворителни организации, сочат данни на Световния доклад на дарителството.


Партньор за проучването у нас е фондация "BCause". Българският доклад ще бъде публикуван през ноември.

Тазгодишното проучване е с по-широк обхват. България е на 61 място по щедрост, посочи пред БНР Елица Баракова, изпълнителен директор на фондацията.


По-щедри сме като процент от доходите от редица европейски държави. 2/3 от българите са дарили през 2024 г., гласят изводи от доклада.

Освен в бедствени ситуации, хората търсят все повече услугите на НПО отчасти и защото вече познаваме редовните дейности на тези организации, смята Баракова.

"Всички тези услуги си даваме сметка, че присъстват в живота ни, когато ни потрябват. Благотворителността е много шарена и не е само криза. В нея се отразяват различни аспекти на живота."

