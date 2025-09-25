  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +16 / +20
Пловдив: +13 / +20
Варна: +13 / +18
Сандански: +18 / +22
Русе: +14 / +15
Добрич: +10 / +16
Видин: +14 / +16
Плевен: +14 / +19
Велико Търново: +11 / +20
Смолян: +6 / +15
Кюстендил: +14 / +19
Стара Загора: +12 / +21

Опасно шофиране: Емрах Стораро и Константин си спретнаха гонка и се похвалиха в социалните мрежи

  • Сподели в:
  • Viber
Опасно шофиране: Емрах Стораро и Константин си спретнаха гонка и се похвалиха в социалните мрежи
A A+ A++ A

Гонка си спретнаха в София Емрах Стораро и Константин. Видеото дори е качено в социалните мрежи от Константин.

На кадрите той управлява "Порше", а Емрах BMW. Клипът е сниман в колата на Емрах. Двамата получиха критики за гонката, предава "24 часа".

"Извинявам се много, но вие не виждате ли, че даваме газ до 2-3 скорост, което означава че де движим със помалко от 70 км/ч, което е ограничението", коментира Емрах, но без да сложи нито една запетая. Заради клипа двамата са извикани в СДВР.

Синът на Тони Стораро бе викан в полицията и в началото на годината. Тогава закачи клип на кола, която се движи с над 250 км/ч по Околовръстното на София. Тогава обясни, че друг карал - продавал автомобила и това бил тест драйв.

Фолкпевецът често качва видеа с рисково шофиране и отнася критики от хората. Сега обаче повечето винят Константин.

#Емрах Стораро

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Закон и ред
Последно от Закон и ред

Всички новини от Закон и ред »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?