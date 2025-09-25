Откриха паметник на първата българска жена пилот в родното ѝ село

Жителите на пловдивското село Калековец издигнаха паметник на първата жена пилот в България - Мария Атанасова, която преди половин век прослави страната ни с екстремно приземяване на пътнически самолет на лондонското летище "Хийтроу". Скулптурата вече се издига гордо на площада в родното ѝ село.

"Първите остават първи и се помнят цял живот", е казала Мария Атанасова през 1965 година, след като предизвикала фурор на едно от най-големите летища в света, приземявайки в тежки метеорологични условия огромен за времето си самолет със 73 пътници.

"В момента, в който тя иска разрешение за кацане и в командния пункт на 'Хийтроу' чуват женска реч, те не могат да повярват и се чудят какво става. Никой не вярва, че жена пилотира самолет от тежък тип, пътнически самолет. За първи път", разказва Йорданка Хаджийска, цитирана от NOVA.

Световна слава

За часове подвигът на българката станал известен в целия свят. Световните медии настояли за среща с нея, а за да се уверят, че наистина тя е пилотирала самолета, я накарали да извърши демонстративен полет.

"Стана много известна по целия свят, защото всички таблоиди на първа страница писаха, че това е първата жена в света командир на голям пътнически самолет. Даже разпространиха картички с нейна снимка и на английски беше написано, че това е Мария Атанасова", спомня си племенницата ѝ Милена Панова.



"Това е прецедент за времето си. В дъжд, в сняг, с един двигател е приземявала самолети. Просто уникален човек!", подчертава Йорданка Хаджийска.

Мечтателката от Калековец

Мария била четвъртото момиче в семейството и още от малка непрекъснато гледала излитащите самолети от близката авиобаза "Граф Игнатиево". Завършила военновъздушното училище и повече от 20 години била пилот в гражданската ни авиация. Натрупала впечатляващите 13 999 летателни часа.

Атанасова по-късно станала депутат в Петото Народно събрание, където също се отличила с необичайна постъпка - отказала се от депутатската си заплата.

"Заплатата като депутат ѝ беше 250 лева. Казах ѝ, че щом ѝ ги дават, да си ги вземе. Отговори 'Какво съм направила, че ще ги вземам?' и нито една заплата не взе. Така си останаха за държавата", разказва племенницата на първата жена пилот у нас.



Памет и признание

За издигането на паметника жителите на Калековец сами събрали средства, с подкрепата и на местния бизнес.

"Всички жители откликнаха - и пенсионери, и малки, и големи. Сега ще настоявам името Мария Атанасова да бъде записано като почетен гражданин на община Марица", посочва кметът на селото Георги Вълков.

Очаква се скоро и площадът в центъра на Калековец да носи името на забележителната жена пилот.