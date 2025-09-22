117 години независима България: Чествания в цялата страна, политици поздравиха народа (ОБЗОР)

България отбелязва 117 години Независимост. Чествания се провеждат в цялата страна.

► Велико Търново

По традиция кулминацията на празника е във Велико Търново, където през 1908 година Княжество България обявява, че вече не е васално на Османската империя и султана. Княжеството става царство, а княз Фердинанд - първият цар в Третата българска държава.

Във Велико Търново тържествата по повод националния празник започнаха от църквата "Свети 40 мъченици". Там беше отслужена от Великотърновския митрополит Григорий Света литургия под съпровода на квартет „Ангелски гласове“.

А в двора на храма беше прочетен Манифестът, с който княз Фердинанд обявява независимостта на България.

Празничното шествие се отправи към историческия хълм "Царевец", където с военен ритуал беше издигнат националният трибагреник в присъствието на председателя на Народното събрания Наталия Киселова, кметът на Велико Търново Даниел Панов и официални лица.

Гостите и участниците в тържествата поднесоха венци и цветя на Пирамидата на Независимостта, където манифестът е бил прочетен за втори път.

Кулминацията на тържествата ще бъде тържествената заря-проверка на площада пред крепостта "Царевец".

България празнува, но и помни. Защото също днес преди 104 години ни напуска патриархът на българската литература Иван Вазов.

► София

Тържества по повод Деня на независимостта се проведоха и в центъра на столицата. В празничната програма участваха Националната гвардейска част, вокални групи, духови оркестри, танцови ансамбли, както и музикантите от Софийския духов оркестър.

Честването на празника започна от Паметника на независимостта на площад „Батенберг”, който се изпълни с жители и гости на столицата. На ритуала присъства и кметът на София Васил Терзиев, а първите си уроци по родолюбие получиха и най-малките.

„Независимостта не е просто историческа дата, а отговорност да пазим държавата си честна, справедлива и достойна. Да даваме пример на бъдещите поколения, че България може и трябва да върви напред със самочувствие и вяра”, заяви Терзиев в словото си.

И призова да бъдем единни, защото само заедно можем да бъдем свободни.



► Пловдив

Пловдив е първият град, в който Фердинанд е посрещнат като владетел на независима България и с титлата цар.

Денят започна с молебен в храм „Света Неделя“. След това в подножието на Стария град бяха положени венци и цветя на паметната плоча на Александър Малинов - министър-председателят, който изготвя Манифеста за обявяване на независимостта на България.

На площад „22 септември“ в града под тепетата се проведе общоградско честване и възстановката на събитията отпреди 117 години. Историческият момент от посрещането на Фердинанд като владетел на независима България и с титлата цар беше пресъздаден от доброволци от комитет „Родолюбие”. Освен уникалните униформи, във възстановката беше използвано и автентично оръжие.

► Варна

Варна отбеляза 117 години от обявяването на Независимостта на България с тържествена церемония и общоградско хоро. Празничното честване на историческото събитие беше организирано пред сградата на Съдебната палата на площад „Независимост“.

Свещеници от Варненската и Великопреславска света Митрополия отслужиха празничен молебен за благоденствието на България, а националното знаме беше тържествено издигнато под звуците на националния химн в изпълнение на представителния духов оркестър на Военноморските сили. Пред официалните лица и гражданите на празника почетният караул премина в тържествен марш пред флага на България.

След официалната церемония празничното настроение продължи с общоградско хоро, в което гражданите се включиха заедно с танцьорите от фолклорен ансамбъл „Варна“.

► Шумен

Членове на организацията Родолюбив комитет „Кан Крум Страшний“ в Шумен представиха пред сградата на Военния клуб жива картина, посветена на 117 години от обявяването на Независимостта на България.

Чрез възстановката участниците пресъздадоха духа на историческите събития от 22 септември 1908 г., когато българската държава окончателно отхвърля васалната си зависимост и заема равноправно място сред свободните европейски държави. Беше пресъздаден и моментът, в който в Шумен е получена телеграма, че княз Фердинанд обявява независимостта на България с манифест, прочетен пред събралите се десетки градини от историка Явор Якимов, който е и директор на Профилираната езикова гимназия „Никола Вапцаров“ в Шумен.

► Хасково

С тържествен ритуал по поднасяне на венци и цветя пред Паметника на Незнайния войн в Хасково беше отбелязана независимостта на България. В церемонията площад “Свобода“ участваха военнослужещи от Военно формирование 52 740 в Хасково, Военно формирование 22 280 в Корен и Духов оркестър при Община Хасково. В ритуала се включиха представители на местната власт, на политически партии, граждански организации, учениците от 7 "А" клас на Основно училище “Св. св. Кирил и Методий“ и граждани.

Манифестът на цар Фердинанд I към българския народ за обявяване на Независимостта, който завършва с думите „Да живее свободна и независима България! Да живее Българският народ!“ припомни водещият на церемонията, седмокласникът Добромир Карчев.

► Панагюрище

Панагюрище отбеляза годишнината от обявяването на Независимостта на България с тържествена церемония на централния площад „20 април“. Националното знаме беше издигнато от кмета на общината Желязко Гагов.

Празничното шествие, предвождано от духов оркестър „Делчо Радивчев“ при Народно читалище „Виделина – 1865“ и Регионален клуб „Традиция“, премина по главните улици до площад „Цар Освободител“, където беше отслужен благодарствен молебен. Последва поклонение и поднасяне на венци и цветя пред Паметника на загиналите във войните за национално обединение на България. Членове на клуб „Традиция“ отбелязаха празника и с тържествени залпове.

► Плевен

С тържествен ритуал в Плевен започна честването на Деня на независимостта на България. Той се състоя на площад „Стефан Стамболов“ с участието на военнослужещи от Плевенския гарнизон. Ритуалът започна с изпълнение на общинския хор „Гена Димитрова” с диригент Анелия Дечева.

За значимостта на датата 22 септември 1908 г. в българската история говори директорът на Регионалния исторически музей в Плевен д-р Володя Попов. "Освобождението на България от 1878 г., Съединението от 1885 г. и обявяването на независимостта през 1908 г. са трите основни дати, които определят характеристиката на българския суверенитет. Неслучайно тя е сложна, противоречива, за да може България в определен момент да осъзнае, че търси най-правилната форма за своята държава", каза той.

► Ямбол

С военен ритуал, изпълнения на градския Духов оркестър, издигане на националния флаг и благодарствен молебен в Ямбол бяха отбелязани 117 години от обявяването на Независимостта на България. Тържествената церемония за поредна година се състоя в Музея на бойната слава в града.

► Враца

Празникът във Враца започна с ритуал по издигане на националното знаме от представителни роти на Военно формирование 54 990 – Враца, a строят беше приет от командващия формированието подполковник Симеон Гаджев.

Последва тематична програма и стихове за България, изпълнени от ученици от Профилираната езикова гимназия “Йоан Екзарх” и Начално училище (НУ )“Иванчо Младенов”, които пресъздадоха и историческите събития от 1908 година. В тържественото отбелязване участваха и Детски хор “Вълшебство” при НУ “Св. Софроний Врачански”, с художествен ръководител Христина Хаджийска.

►Свищов

С военен ритуал в Свищов бяха тържествено отбелязани 117 години от обявяване на Независимостта на България. В честването участва 55-и инженерен полк – Белене. Благодарствен молебен отслужи отец Михаил Миронов, предстоятел на храм „Света Троица“ в Свищов. В програмата участваха деца от детски градини в града.

►Какво е значението на Деня на независимостта - говори историкът проф. Петко Петков

„Често говорим за Фердинанд – той чете манифеста, стои отпред, такава е ролята на монарха по Конституция. Но Александър Малинов, министър-председателят, е човекът, който го написва, който води преговорите, който държи на дипломатическия тон и отстоява независимостта в международен план“, коментира в "Здравей, България" историкът професор Петко Петков.

По думите му Малинов е известен със своята умереност, търпение и последователност. „Това е човекът, който отказва да се съгласи с разпокъсването на Македония, и отстоява идеята за нейната цялост. За съжаление, само две години по-късно Фердинанд го отстранява от поста – не защото е сгрешил, а защото голямата политика го изисква“, добави той.

Според проф. Петков самият акт на обявяване на независимостта е по-скоро официалност. „България е де факто независима още от момента, в който става известен Берлинският договор и тя приема конституция. Обявяването е формално отхвърляне на васалитета към Османската империя – юридически признат чак през април 1909 г.“, поясни професорът.

Обявяването на Независимостта на България на 22 септември 1908 г. не е просто политически акт – то е въплъщение на една дълголетна, дори вековна национална мечта, подчерта професор Петков в Обедния информационен блок по NOVA News.

"Това е мечта, живяла в умовете и сърцата на българските възрожденци, борци за свобода и държавност. Макар в Берлинския договор от 1878 г. да се постановява само политическа автономия в рамките на Османската империя, крайната цел винаги е била пълната независимост", обясни той.

► Какви са малко известните факти за празника - говори директорът на РИМ - Велико Търново Иван Църов

Макар Денят на Независимостта да изглежда като древен ритуал, самото му възраждане като официален празник е сравнително скорошно. През 1996 г. инициативен комитет във Велико Търново започва възстановяването му, а две години по-късно – през 1998 година, с решение на Народното събрание 22 септември е обявен за официален държавен празник.

„Велико Търново като историческа столица пази традициите с особена грижа. защото традицията е нещото, което крепи духовността. Повтаряме почти дословно това, което се е случило преди 117 години“, обясни директорът на Регионалния исторически музей - Велико Търново Иван Църов.

Княз Фердинанд прочита манифеста не веднъж, а цели три пъти: в двора на „Свети 40 мъченици“, пред множеството на "Царевец" и на вечерната проверка. "Според мен това е по-скоро стечение на обстоятелствата. Фердинанд е държал да подчертае връзката с владетелите на Средновековна България и старопрестолния Търновград, прочитайки манифеста в двора на църквата. Чрез тези действия се утвърждава неговата легитимност и приемственост“, припомни Църов.

По думите му хората се били събрали на "Царевец", тъй като било обявено, че събитието ще се случи там.

► Какво е да влезеш в образа на Фердинанд - актьорът Милен Иванов

Всяка година актьорът от МДТ „Константин Кисимов” във Велико Търново Милен Иванов се превъплъщава в образа на Фердинанд в Деня на независимостта.

"Опитваме се да пресъздадем онзи трепет и вълнение, който сме имали всяка година на тази светла дата, на която сме прочели манифетса за независимостта ан България", сподели той.

И допълни, че подготовката му за превъплъщването в образа на княз Фердинанд се състои в това да усети какво точно са изпитвали хората, намерили сили след едно многовековно робство да обявят независимост.

► Какви послания отправиха политиците за празника

♦ Президентът Румен Радев написа: "Днес отдаваме почит към политическата зрялост на предците ни, които обявиха България за независима държава. След 1908 г. народът ни много пъти доказа, че има и волята, и силата сам да определя своето бъдеще. Но Независимостта не е само историческа дата, а урок по държавническа мъдрост, който трябва да следваме и днес. Наивно и опасно е да очакваме друг да решава проблемите ни и отстоява националните ни интереси. Длъжни сме да следим и настояваме институциите да изпълняват народната воля. Да предявяваме своите демократични права."

"Независимостта означава да сме суверенни в отношенията си със света и свободни в изявата на своята демократична воля. Да браним тези си права от всяко посегателство. Успехът ни е възможен само ако в България правото е тъждествено на справедливостта, а Конституцията и законите стоят над всяка политическа корист. Независимостта на България днес е наш общ дълг и обща отговорност", заяви още Румен Радев.



♦ "Днес всеки ще направи своя прочит на независимостта. Аз се питам 117 години, след като България скъса последните васалски зависимости от Османската империя, притежаваме ли поне малко от увереността, волята и силата на дедите ни, които знаеха как да строят общото бъдеще?! И тези преди нас бяха различни, както и ние сме, но бяха равни пред общата цел – свободна, единна и независима България". Това написа вицепрезидентът Илияна Йотова.

По думите й и днес можем да се обединим около кауза. "Каузата ни е модерна, сигурна и справедлива България. Но не можем да я постигнем със зависимост от постове и лична изгода, от решения на хора недостойни и с липса на морал. Не можем да я постигнем, когато позволяваме да бъдем публика на пошъл и циничен политически театър. Можем да я постигнем, когато единствената ни зависимост е отговорността ни към този до нас, със съзнанието, че сме част от общество и неговото добруване зависи от всеки от нас", обясни тя.

"Независимостта принадлежи само на силната държава, със силни институции и хора, които ги управляват със знания, умения и смелост, които решават проблемите, които отстояват достойното място на България в Европа и в света", допълни Йотова.

"Да работим за единението и бъдещето! Да не позволяваме да изстискват националната ни енергия! Да живеем така, че тези, които дойдат след нас, да казват: Те работиха за България!

Съединението прави силата, а силата ражда независимостта!", каза още вицепрезидентът.

♦ "Искам да поздравя всички българи независимо дали са в страната, или по света, защото днешният ден е много важен за това държавата да придобие самостоятелен облик." Това каза пред журналисти председателят на Народното събрание Наталия Киселова.

“Въпросът за независимостта, освен личностно себеусещане, е и българската държава да поставя по един категоричен начин своите интереси и да се бори за тях в глобалния свят”, смята Киселова.

“Както преди 117 години, така и днес международната обстановка не е спокойна и е нормално в определени случаи да търсим съюзници за да постигаме своите цели. България спазва международните договори и се съобразява с принципите на международното право. Тогава не сме се съобразили много, но това е важно за нас”, пошегува се председателят на Народното събрание.

“Посланието ми към българите е девизът, който е изписан на историческата сграда на Народното събрание, а именно “Съединението прави силата”. Когато сме заедно, можем да постигнем много повече от това, което може да постигне всеки един сам”, допълни тя.

♦ Премиерът Росен Желязков написа във Facebook: "Днес отбелязваме 117 години от обявяването на Независимостта на България – велико дело, родено от смелост, държавническа решимост и дипломатическа прозорливост. Независимостта не е подарък, а плод на постоянство и воля, който сме длъжни да отстояваме всеки ден. С нея градим по-силна и модерна държава – разширяваме енергийните връзки, укрепваме националната сигурност, изграждаме магистрали и железопътни линии, привличаме стратегически инвестиции и развиваме високите технологии", написа министър-председателят.

"Суверенитетът се крепи на стабилни институции и действаща правова система. Свободата има истински смисъл, когато хоризонтът ни са бъдещите поколения, така че за тях да има обновени училища, иновативни университети и качествено образование. Независимостта означава и да пазим границите си, да гарантираме сигурност и ред, за да бъде страната ни подредена и спокойна. Днес България върви уверено напред – пътуваме свободно и бързо. От 2026 г. българският дух ще оживее и в новите ни евромонети – с Мадарския конник, Свети Иван Рилски и Паисий Хилендарски, напомняйки на цяла Европа за нашата история, духовност и достойнство. Независимостта се съхранява с постоянство и единство. Когато действаме заедно и решаваме проблемите с воля и отговорност, тя става още по-здрава", написа още той.

Желязков призова "да пазим постигнатото, да градим нови успехи и да гледаме напред с увереност и национално самочувствие".





♦ Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също отправи поздрав по случай Независимостта на България. Във Facebook той публикува видеоклип с развят български флаг и надпис „Денят на Независимостта на България е!”



♦ Коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България" отправи своя поздрав за 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България с кратко послание в официалната си страница във Facebook. В него се казва: "22 септември е повече от историческа дата - това е денят, в който България избра да върви със собствен глас и собствена воля. Днес отбелязваме не само история, а бъдеще. Честит празник!"



♦ "Днес е празникът на българската независимост. Независимостта обаче трябва да се защитава всеки ден, за да бъде истинска, а не само символична. Това написа в личния си профил във Facebook лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов по повод националния празник на България. Той допълни: "Защото на 22 септември 1908 г. станахме независимо царство, но днес е време да станем независима република!".



♦ Лидерът на ДПС-Ново начало" Делян Пеевски написа: "Днес отбелязваме едно от най-великите дела в нашата история – обявяването на Независимостта на България. С този смел акт предците ни заявиха пред света, че за България настъпва новото начало - свободна и суверенна държава, решена сама да определя своята съдба."

"Днес, повече от всякога, ние носим отговорността да пазим тази свобода и да продължим пътя на развитие, който води към една модерна, сигурна и стабилна България. Държава с главно “Д”, в която хората живеят добре и с която се гордеят", посочи още той.

И допълни: "Днес ние сме гарантът да не позволим никога страната ни да бъде отслабена или разрушена, да не допускаме разделение, рушене на държавата и демокрацията в страната, а всеки такъв опит ще срещне отпор. Новото начало за България се гради с решителност и вяра, в името на хората. Честит Ден на Независимостта! Да живее независима и силна България!".

♦ "На паметния 22 септември преди 117 години България разкъсва мрежата от политически зависимости и официално и всепризнато започва да определя сама своята вътрешна и външна политика." Това заяви председателят на НС на БСП, коалиция „БСП – Обединена левица“ и вицепремиер Атанас Зафиров в поздравление по случай Деня на Независимостта.

Той подчерта, че този държавен акт е най-значимият в новата ни история, защото е логическият завършек на Съединението на Княжество България с Източна Румелия и на всички борби за национално освобождение. „Без Независимостта саможертвата на хилядите, оставили костите си в пантеона на родината, би била напразна“.

Според него, усилието ни днес е да запазим паметта за националните герои, да осмислим уроците на историята и да носим в сърцата си същия идеал за обединение. „Това е нашият дълг – да градим държава, която е равноправен член в семейството на цивилизованите народи“, посочи той.

„Нека този ден ни напомня, че свободата и независимостта не са даденост, а отговорност. Имаме нужда от единство и национален идеал, за да преодолеем изпитанията на времето. Вярвам, че българският дух и днес е способен да отстоява тази кауза“, заяви още Зафиров.

„Честит празник! Да живее свободна и независима България!“, завърши поздравлението си председателят на левицата.





♦ Лидерът на ИТН Слави Трифонов написа в официалния си профил във Facebook:

"Не знам дали всеки от нас може наистина да осъзнае колко смели и далновидни са били нашите предци и какви жертви са поели, за да можем ние днес – всяка сутрин – да се събуждаме свободни. България е истински свободна и независима държава благодарение на тях! Затова днес не е просто почивен ден, а празник на силата и смелостта."



















