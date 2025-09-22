"Дружба 2" и Горубляне - на протест срещу Топлофикация - София
Очаква се да бъде затруднено движението по "Цариградско шосе" заради провеждането на два протеста в столицата - на жители на Горубляне и на живеещи в столичния квартал "Дружба 2" заради планиран ремонт през зимата на "Топлофикация - София".
"Предстои всеки ден да изразяваме своето недоволство срещу плановете за 3 месеца "Дружба 2" и целият район "Искър" за останат без парно и топла вода насред отоплителния сезон. Това е крайно недопустимо", каза Николай Георгиев от обществения комитет на "Дружба".
Жителите на Горубляне пък ще протестират с искане да бъде довършена канализацията на квартала.
