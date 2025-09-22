  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +19 / +20
Пловдив: +17 / +23
Варна: +17 / +19
Сандански: +19 / +22
Русе: +18 / +22
Добрич: +15 / +18
Видин: +19 / +23
Плевен: +18 / +28
Велико Търново: +15 / +24
Смолян: +11 / +14
Кюстендил: +16 / +21
Стара Загора: +15 / +20

"Дружба 2" и Горубляне - на протест срещу Топлофикация - София

  • Сподели в:
  • Viber
"Дружба 2" и Горубляне - на протест срещу Топлофикация - София

ФБ/Дружба
A A+ A++ A

Очаква се да бъде затруднено движението по "Цариградско шосе" заради провеждането на два протеста в столицата - на жители на Горубляне и на живеещи в столичния квартал "Дружба 2" заради планиран ремонт през зимата на "Топлофикация - София".

"Предстои всеки ден да изразяваме своето недоволство срещу плановете за 3 месеца "Дружба 2" и целият район "Искър" за останат без парно и топла вода насред отоплителния сезон. Това е крайно недопустимо", каза Николай Георгиев от обществения комитет на "Дружба".

Жителите на Горубляне пък ще протестират с искане да бъде довършена канализацията на квартала.


#протест #Топлофикация-София

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?