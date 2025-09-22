  • Instagram
България става част от стената от дронове на ЕС

България става част от стената от дронове на ЕС

България ще бъде част от обявената по-рано стена от дронове, която ЕС смята да създаде съвсем скоро по източните си граници. Това се разбра от думите на говорителя на Европейската комисия Тома Рение.

Въпросът ще бъде обсъден на 26 септември на онлайн среща с представители на България, Естония, Латвия, Финландия, Литва, Полша, Румъния и Украйна. Участващите страни членки на ЕС са на първа линия и са най-близко до Русия.

Срещата е резултат от провелата се наскоро обиколка на председателката на Комисията Урсула фон дер Лайен и еврокомисаря по отбраната Андрюс Кубилюс в тези страни, изтъкна Рение. Ще бъдат обсъдени и резултатите от тези посещения.

Стената ще бъде създадена на фона на последните руски провокации във въздушните пространства на Полша, Румъния и Естония, допълни говорителят.


