Ето кой печели "Златната топка"!

Известният журналист Пабло Жиралт публикува в профила си в една от социалните мрежи резултатите от гласуването за "Златната топка“.

Както е известно, 69-ата церемонията по награждаването на най-добрите футболисти в света, организирана от France Football, е тази вечер в Париж.

Според информацията на Жиралт, футболистът на Барселона и националния тим на Испания Ламин Ямал изпреварва минимално нападателя на Пари Сен Жермен Усман Дембеле.

За четвърти път наградите ще бъдат за постижения през един състезателен сезон (между 1 август 2024 и 13 юли 2025), а не в календарна година.

В гласуването вота си са дали спортни журналисти от страните в "Топ 100“ на ранглистата на ФИФА, информира ИА ФОКУС.

