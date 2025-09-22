Ето кой печели "Златната топка"!
Известният журналист Пабло Жиралт публикува в профила си в една от социалните мрежи резултатите от гласуването за "Златната топка“.
Както е известно, 69-ата церемонията по награждаването на най-добрите футболисти в света, организирана от France Football, е тази вечер в Париж.
Според информацията на Жиралт, футболистът на Барселона и националния тим на Испания Ламин Ямал изпреварва минимално нападателя на Пари Сен Жермен Усман Дембеле.
За четвърти път наградите ще бъдат за постижения през един състезателен сезон (между 1 август 2024 и 13 юли 2025), а не в календарна година.
В гласуването вота си са дали спортни журналисти от страните в "Топ 100“ на ранглистата на ФИФА, информира ИА ФОКУС.
Още по темата:
- » Мбапе спечели Златната обувка
- » Златна топка 2025. Ето го големият фаворит!
- » За 8-и път! Лео Меси със Златна топка!
Коментирай
Най-четено от Спорт
Юлияна Янева осигури първи медал за България от Световното по борба20:22 17.09.2025 | Спорт
МОК: Русия ще играе под неутрален флаг на зимната Олимпиада11:00 20.09.2025 | Спорт
Последно от Спорт