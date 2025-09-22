Ето кой печели "Златната топка"!

Известният журналист Пабло Жиралт публикува в профила си в една от социалните мрежи резултатите от гласуването за "Златната топка“.



Както е известно, 69-ата церемонията по награждаването на най-добрите футболисти в света, организирана от France Football, е тази вечер в Париж.



Според информацията на Жиралт, футболистът на Барселона и националния тим на Испания Ламин Ямал изпреварва минимално нападателя на Пари Сен Жермен Усман Дембеле.



За четвърти път наградите ще бъдат за постижения през един състезателен сезон (между 1 август 2024 и 13 юли 2025), а не в календарна година.



В гласуването вота си са дали спортни журналисти от страните в "Топ 100“ на ранглистата на ФИФА, информира ИА ФОКУС.



Se filtró la presunta lista del Balón de Oro 2025. Lamine Yamal sería el ganador, Dembelé segundo y Vitinha tercero.



¿Opiniones? pic.twitter.com/CJkXSq4MFc — Pablo Giralt (@giraltpablo) September 21, 2025