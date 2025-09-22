Откриха труп на екопътека в Смолянско, разследва се убийство
Полицията в Смолян разследва тежко криминално престъпление, станало на екопътека „Невястата“, съобщи за БТА окръжният прокурор Недко Симов. Той посочи, че е намерен човешки труп и се работи по всякакви версии, една от които е убийство.
Очаква се на място да пристигне съдебен лекар, за да направи оглед на тялото. Събират се всякакви доказателства. Сигналът е подаден тази сутрин. Образувано е досъдебно производство.
На мястото на престъплението има екипи на полицията и се извършват огледи, каза Елена Стоилова – говорител на Областната дирекция на МВР в Смолян. Едва, когато приключи работата на терен, ще може да се даде повече информация по случая, допълни Стоилова.
