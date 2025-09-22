  • Instagram
Гришо на яхта с „шефката” в Средиземно море СНИМКИ

Инстаграм/Ейса Гонсалес
Григор Димитров заведе приятелката си Ейса Гонсалес на романтична ваканция в Средиземно море.

Докато най-добрият български тенисист се възстановява от контузия в гръдния мускул, получена на „Уимбълдън“, мексиканската актриса си дава почивка от ангажиментите в киното, а двамата се наслаждават на плаване с яхта край красиви морски брегове.

Капри
Снимка: Instagram

От снимките и видеата в социалните мрежи се виждат емблематичните фаральони, което подсказва, че са в покрайнините на италианския остров Капри. Мястото е известно сред туристите и се намира близо до популярните за западното крайбрежие на Италия градчета Амалфи и Соренто.

Ейса Гонсалес
Снимка: Instagram

Гришо сподели няколко снимки от ваканцията, като една от тях предизвика усмивки с надписа „Шефката“ – така той нарече Ейса, седнала на яхтата с коси, развени от морския бриз.



#Григор Димитров - Гришо

