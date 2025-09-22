Америка се сбогува с Чарли Кърк ВИДЕО

Американският президент Доналд Тръмп нарече убития инфлуенсър Чарли Кърк "американски герой" и "мъченик". Около 100 хиляди души присъстваха на възпоменателната церемония, която се проведе в Аризона. От трибуната, вдовицата на Кърк заяви, че прощава на убиеца на съпруга си.

Чарли Кърк умееше да мобилизира огромни маси от хора. Направи го и този път. На церемонията в негова памет присъстваха десетки хиляди негови почитатели, включително американският президент, вицепрезидентът и още много висши американски политици. Присъства и милиардерът Илън Мъск, който за малко седна до Доналд Тръмп, а после публикува снимка с послание: "За Чарли!"

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Днес Америка е една скърбяща нация, нация в шок и в траур. Преди по-малко от две седмици страната ни беше ограбена от едно от най-ярките светила на нашето време, гигант на своето поколение. И преди всичко - всеотдаен съпруг, баща, син, християнин и патриот. Чарлз Джеймс Кърк беше отвратително убит от радикализирано, хладнокръвно чудовище, защото говореше истината, която беше в сърцето му."

Кулминацията на церемонията беше речта на съпругата на Чарли Кърк - Ерика. С думите ѝ публиката избухна в сълзи и аплодисменти.

Ерика Кърк, съпруга на Чарли Кърк: "На кръста нашият спасител каза: прости им, защото те не знаят какво правят. На този мъж, на този млад мъж. Аз му прощавам."

Обвиненият за убийството на Кърк - 22-годишният Тайлър Робинсън остава в ареста. Президентът Тръмп настоява той да получи смъртна присъда.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Чарли не мразеше опонентите си. Искаше най-доброто за тях. Ето, с това не бях съгласен с него. Мразя опонентите си и не искам най-доброто за тях. Съжалявам, но не мога да понасям опонентите си."

Възпоменателна церемония беше издържана изцяло в стила на политически митинг с църковни мотиви.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Убийството на Чарли не беше просто атака срещу един човек или едно движение, това беше атака срещу цялата ни нация. Това беше ужасна атака срещу Съединените американски щати. Това беше посегателство срещу най-свещените ни свободи и права. Пистолетът беше насочен към него, но куршумът беше насочен към всички нас, този куршум беше насочен към всеки един от нас."

Церемонията се проведе стадион в Аризона при изключителни мерки за сигурност. Американският президент стоеше зад бронирано стъкло. ФБР ограничи летенето във въздушното пространство в района на стадиона, предаде БНТ.



Ето и цялата реч на доналд Тръмп: