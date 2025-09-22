  • Instagram
Краси от „Ергенът" бесен: Не съм гей жиголо! Не съм докосвал мъж!

Краси от „Ергенът” бесен: Не съм гей жиголо! Не съм докосвал мъж!
Истински възмутен от слуховете, че е заработвал като гей жиголо преди десетина години е един от най-атрактивните мъже в новият сезон на „Ергенът” – представящия се за бизнесмен Красимир.

Малко след като мачото нашумя от тв екрана, плъзна мълвата, че в миналото си той е изкарвал пари, продавайки тялото си на заможни хомосексуалисти. Дори се заговори, че в списъка му има 3-ма депутати и даже бивш заместник-министър от сравнително неотдавнашния период на „Сглобката”.

„Не знам кой ги плещи тия идиотии. Това е пълна лъжа! Аз през живота си не съм докосвал друг мъж, камо ли да бъда сексуално близък с него. Тези работи ме отвращават”, ядосва се Красимир. Той си спечели всеобщ присмех, след като обяви, че ще изрецитира сЮнет вместо сОнет на моделката Анна-Шермин,

Както „Уикенд” разкри, бизнеса на Красимир е не просто на ръба, а отвъд закона. Мускулестият мъжага търгува с райски газ и вейпове, а освен това според мълвата сводничел и на момичета.


#"Ергенът"

