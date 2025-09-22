Йотова: И днес можем да се обединим около кауза - модерна, сигурна и справедлива България

Вицепрезидентът Илияна Йотова с обръщение към нацията по повод празника:



Честит Ден на независимостта на България!



Днес всеки ще направи своя прочит на независимостта. Аз се питам 117 години, след като България скъса последните васалски зависимости от Османската империя, притежаваме ли поне малко от увереността, волята и силата на дедите ни, които знаеха как да строят общото бъдеще?! И тези преди нас бяха различни, както и ние сме, но бяха равни пред общата цел – свободна, единна и независима България.



И днес можем да се обединим около кауза – каузата ни е модерна, сигурна и справедлива България. Но не можем да я постигнем със зависимост от постове и лична изгода, от решения на хора недостойни и с липса на морал. Не можем да я постигнем, когато позволяваме да бъдем публика на пошъл и циничен политически театър. Можем да я постигнем, когато единствената ни зависимост е отговорността ни към този до нас, със съзнанието, че сме част от общество и неговото добруване зависи от всеки от нас.



Независимостта принадлежи само на силната държава, със силни институции и хора, които ги управляват със знания, умения и смелост, които решават проблемите, които отстояват достойното място на България в Европа и в света.



Да работим за единението и бъдещето! Да не позволяваме да изстискват националната ни енергия! Да живеем така, че тези, които дойдат след нас, да казват: Те работиха за България!



Съединението прави силата, а силата ражда независимостта!



