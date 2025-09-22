НА ЖИВО Чествания във Велико Търново на Деня на независимостта на България

На 22 септември отбелязваме обявяването на Независимостта на България. По традиция честванията за Деня на независимостта са в старата столица Велико Търново, където през 1908 година е обявен историческият акт.

В старопрестолния град се проведе официална церемония по издигане на Националния трибагреник по случай Деня на независимостта. Гост на честванията е председателят на Народното събрание Наталия Киселова.