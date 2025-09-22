Киселова: Както преди 117 години, международната обстановка не е спокойна

Както преди 117 години, така и днес международната обстановка не е спокойна и е нормално да потърсим съюзници, за да постигаме своите цели. България е страна, която спазва международните договори и се съобразява с принципите на международното право - това каза председателят на Народното събрание Наталия Киселова във Велико Търново в отговор на въпрос дали България днес е по-независима от преди 117 години.

Киселова участва в честванията за Деня на независимостта във Велико Търново.

Днешният ден е много важен за държавата да придобие самостоятелен облик. Въпросът за независимостта, освен личностно себеусещане, е българската държава да постави по един категоричен начин своите интереси и да се бори за тях, каза още Киселова.

Посланието, което отправи тя, е девизът, изписан върху историческата сграда на Народното събрание, "Съединението прави силата".



