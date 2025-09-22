Стачка и митинги в Италия в защита на мирните палестинци в Газа

В Италия започна общонационална 24-часова стачка в обществения и частния сектор в подкрепа на мирното население на ивицата Газа. Предвидени са и десетки демонстрации в различни градове в цялата страна.

Протестът, организиран от базовия синдикати USB заедно с други местни профсъюзи, започна в полунощ.

Насочен е срещу „геноцида в Палестина и доставките на оръжия за Израел“, както и срещу “военната икономика и увеличаването на военните разходи" и "експлоатацията на работното място".

Стачката обхваща всички публични и частни сектори - от образованието и науката до здравеопазването. Засяга железопътния, градския, междуградския и морския транспорт. Прекратиха работа също таксиметровите шофьори и служителите на магистралите.

Въздушният транспорт е изключен, но разписанията и процедурите варират в зависимост от сектора.

Митинги ще има през целия ден на над 80 площада в градове от най-северната до най-южната точка на Апенинския полуостров - от Болцано в Алпите до Трапани на остров Сицилия, освен в Рим, Болоня, Милано, Торино, Неапол и др. големи градове.

Според организаторите на стачния протест, „днешният ден ще бъде ден на безпрецедентна мобилизация с участието на десетки хиляди хора в подкрепа на Газа и срещу надпреварата във въоръжаването“.





