Проф. Боян Дуранкев: Няма да честитя Независимостта!
Не, няма да честитя Независимостта. Повече от три десетилетия сме в Разединението. И в Голямото Бягство към чужди страни. Това написа във Фейсбук икономистът проф. Боян Дуранкев.
"Едни нямат капка вода, други се обливат с водопади. Едни мизерстват с пенсия и минимална заплата, други стават милионери за месец. Едни "одат пеш", други си пазаруват още 70 суперлуксозни държавни автомобили. Едни ходят сами, феномените - с огромни охрани.
Не е нормална тази България!
Да направим ново Съединение срещу Разединителите, няма друго спасение!", пише още той.
